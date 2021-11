Al via test interni per Redmi Note 11 Pro e Pro +: il lancio in Europa si avvicina

Alla fine del mese scorso Redmi ha presentato in Cina i suoi nuovi dispositivi di fascia media: Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro, e Redmi Note 11 Pro+. Ora in previsione del lancio in Europa, sono stati avviati test interni che riguardano i modelli Pro e Pro+.

La notizia relativa a questi test è giunta a 91Mobiles attraverso l'ultima indiscrezione del leaker Mukul Sharma, il quale però non si lasciato andare in merito alle loro specifiche. Entrambi gli smartphone porterebbero lo stesso numero di modello delle loro controparti cinesi.

Stando a quanto appreso da varie voci che circolano in rete, la serie Redmi Note 11 Global sarà caratterizzata da alcune differenze rispetto la variante cinese. Infatti, bisogna innanzitutto considerare il fatto che lo stesso modello standard nel nostro mercato è giunta come la versione ribrandizzata POCO M4 Pro 5G.

Non ci resta che attendere per saperne di più, ma la consapevolezza dell'avvio dei test nel nostro continente ci fa ben sperare che non ci vorrà molto tempo.