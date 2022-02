Al MWC 2022 TCL svela ben cinque nuovi smartphone, quelli della Serie 30

Tutti questi dispositivi condividono la dotazione della ricarica intelligente AI , che riconosce la routine di ricarica quotidiana (al fine di ridurre il deterioramento della batteria) e anche la nuovissima tecnologia NXTVISION di TCL, che lavora per migliorare l'esperienza dello schermo salvaguardando la vista.

TCL in occasione del Mobile World Congress 2022 ha presentato cinque nuovi smartphone, appartenenti alla sua Serie 30: TCL 30+ , TCL 30 , TCL 30SE , TCL 30E e TCL 30 5G .

TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G

Questo primo trio di dispositivi è accomunato dal punto di vista tecnico sotto molti punti di vista:

Schermo : 6,7" AMOLED FHD+, certificazione TÜV Rheinland

: 6,7" AMOLED FHD+, certificazione TÜV Rheinland Batteria : 5.010 mAh con ricarica rapida a 18W

: 5.010 mAh con ricarica rapida a 18W Peso: 184 g

Inoltre, TCL 30+ e TCL 30 sono dotati di doppi altoparlanti per un'esperienza immersiva a prescindere dall'attività che si sta svolgendo, dalla visione di un film all'ascolto della musica.

Da considerare anche la possibilità di godere della connettività e delle prestazioni ultra-veloci di TCL 30 5G, perfetto per lo streaming di contenuti - dai film in HD ai giochi veloci, per videochiamare i propri cari e scaricare applicazioni.

Quest'ultimo si unisce a una gamma di prodotti TCL 5G di diverse categorie, tra cui smartphone, tablet e CPE.