L'assurdo smartphone con visione notturna, di temperatura e speaker da 110 dB

In un mondo di smartphone sempre più omologati fa sempre piacere avere a che fare con dei dispositivi che si possano definire un po' diversi. Sicuramente è il caso di AGM Glory Pro, che abbiamo avuto brevemente di provare, dopo la prova più completa del fratello AGM Glory G1S.

Questo dispositivo è per molti versi la versione "potenziata" dell'altro smartphone. Il design è ovviamente ancora una volta appariscente e questo si traduce anche in un dispositivo per niente compatto e non propriamente per tutte le tasche. Sul retro troviamo un kit fotografico migliorato che include un sensore da 48 megapixel, una 2 megapixel macro e ora anche una 20 megapixel per la visione notturna ad infrarossi. È infatti questa una delle più grandi novità di questo smartphone. È poi sempre disponibile la termocamera, con la sua app dedicata, che permette di misurare la temperatura dell'ambiente attorno a voi con grande precisione, oltre a poter scattare foto e video con le rilevazioni della temperatura.

Una caratteristica unica che non è quasi impossibile trovare negli smartphone.

Ma è sempre sul retro, sopra al lettore di impronte digitali che troviamo un'altra delle sue peculiarità. Parliamo di un vistoso speaker (con al centro il logo AGM) da ben 3,5W con una potenza massima di 110 dB. Non è pensato per offrire alta qualità sonora, ma solo un volume alto per poter rimanere udibile in ogni circostanza, oppure per poter farsi sentire in ambienti remoti. Peccato che non ci sia una funzione nativa per sfruttare questo speaker con suoni di emergenza.

L'hardware è ovviamente modesto, con un processore Snapdragon 480, che però garantisce il pieno supporto alle reti 5G. Non male. La RAM è da 8 GB e la memoria interna ammonta a 256 GB espandibili tramite microSD rinunciando a una delle due nanoSIM. Questo slot è protetto sotto una guarnizione, così come anche la porta USB-C e il jack audio per le cuffie.

Questo perché, neanche a dirlo, lo smartphone è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP69k, oltre ad avere certificazione per lo standard militare MIL-STD-810H.

Il display è tutto sommato modesto nella sua scheda tecnica, ma fa il suo dovere: si tratta di un 6,53 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+.

Enorme la batteria da 6.200 mAh che può garantire, stando alle parole dell'azienda, ben 24h di autonomia anche -27°C. Il software garantisce invece un'esperienza completametne stock con quasi nessuna app preinstallata su una "base" Android 11.

AGM Glory Pro è uno smartphone veramente notevole, ma per pochi, visto il suo prezzo. Lo si trova a 899€ su Amazon, con al momento anche la possibilità di applicare un coupon sconto direttamente sul sito. Si tratta indubbiamente di un prodotto semi-professionale e il prezzo sale di conseguenza.