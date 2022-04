Con il nuovo aggiornamento per i Galaxy S22, Samsung vuole far dimenticare il caso GOS

Con l'affaire GOS ormai alle spalle, Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la serie Galaxy S22 in Europa, Russia e Ucraina, quindi per i dispositivi con processori Exynos 2200.

L'aggiornamento, identificato con la versione firmware S90xBXXU1AVDA, ha una dimensione di circa 485 MB e pur non portando nuove patch di sicurezza (ferme a quelle di aprile 2022), sembra migliorare considerevolmente le prestazioni, almeno stando alle impressioni di chi l'ha provato.