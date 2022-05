Aggiornamento di maggio per Samsung Galaxy S21: migliora la fotocamera

L'attenzione negli ultimi mesi è rivolta ai nuovi Samsung Galaxy S22, ma questo non vuol dire che il gigante sudcoreano si sia scordato della sempre ottima serie Galaxy S21 (qui potete trovare la nostra recensione del modello più piccolo).

Dopo l'aggiornamento di maggio per la serie S22 e per la serie S20, ora Samsung ha anche iniziato a rilasciarlo anche per la serie S21, almeno per i modelli Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Il nuovo firmware, delle dimensioni di circa 900 MB e denominato con il codice G99xBXXU5CVDD, contiene le patch di sicurezza di maggio e risolve una serie di vulnerabilità dei Temi Galaxy e del widget Meteo.

La cosa interessante poi è anche un miglioramento dell'app fotocamera e delle fotografie in generale. Ad esempio: