Aggiornamenti per i Pixel: ecco l'affollata roadmap fino a dicembre

In questi ultimi mesi vi abbiamo notificato l'arrivo di numerosi aggiornamenti per i Google Pixel (qui trovate le nostre recensioni dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro), in forma di System Update, Pixel Drop, ma anche preview (e ora Beta 1) del nuovo sistema operativo Android 13.

La roadmap di Google è veramente ricchissima e per tutto il 2022 prevede una serie di aggiornamenti a cadenza mensile per tutti i dispositivi dai Pixel 4 ai futuri Pixel 7. Vi segnaliamo che a luglio arriverà l'aggiornamento finale per Pixel 3a e 3a XL, mentre il supporto a Pixel 4 e 4 XL terminerà con l'aggiornamento ad Android 13 nell'autunno 2022. Continuate a seguirci per la lista completa.