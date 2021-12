Addio smartphone LG: dal 2022 non si potrà più sbloccare il bootloader

Abbiamo ampiamente parlato, negli scorsi mesi, dell'addio di LG al mercato smartphone, dopo la decisione definitiva da parte della casa sudcoreana in merito alla chiusura della sua divisione smartphone. Entro fine si compierà un altro passo importante di questa decisione.

LG ha infatti annunciato che a partire dal 31 dicembre 2021 non sarà più possibile accedere al tool per sbloccare il bootloader dei suoi smartphone. Lo sblocco del bootloader è un'operazione fondamentale per poi accedere alle varie operazioni di modding che si possono svolgere nel mondo Android. Questo attualmente, per i dispositivi LG, si basa sulla generazione di una chiave univoca.