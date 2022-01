Addio OxygenOS, benvenuta AcquaOS: OnePlus prepara importanti novità

L'ultimo anno è stato molto particolare per OnePlus, l'azienda nata come startup di OPPO e poi tornata a essere integrata nella casa madre, almeno per quanto riguarda la divisione cinese.

Già sappiamo che in Cina gli smartphone OnePlus riceveranno, anzi alcuni hanno già ricevuto, la ColorOS di OPPO come interfaccia software al posto dell'archiviata HydrogenOS. Tanti si chiedevano cosa sarebbe successo alla OxygenOS presente anche in Italia, nonostante l'azienda avesse assicurato una certa indipendenza del software rispetto a OPPO per i mercati europei.