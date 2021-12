Addio Google Camera con la OxygenOS 12 di OnePlus? L'azienda rassicura i suoi utenti

Pochi giorni fa abbiamo parlato di un rilevante problema che si è materializzato per coloro che possiedono uno smartphone OnePlus aggiornato alla OxygenOS 12, quella con Android 12, e che usano il porting della Google Camera. Nelle ultime ore OnePlus stessa ci ha tenuto a rassicurare tali utenti.

Il problema consiste nell'impossibilità di accedere ai sensori ausiliari della fotocamera posteriore degli smartphone OnePlus dopo aver aggiornato ad Android 12 da parte delle app di terze parti. In questo modo, i vari porting della Google Camera per smartphone OnePlus possono soltanto usare il sensore principale della fotocamera e non, per esempio, il grandangolo.