Addio bump! OPPO ci mostra lo smartphone con fotocamera retrattile

Quello che vedete nelle immagini in galleria è la nuova frontiera di design per smartphone che ha sviluppato OPPO. Si tratta di un dispositivo con fotocamera posteriore retrattile , tramite un meccanismo motorizzato che permette l'apertura e chiusura del sensore principale. Questo permette vari risvolti positivi : la fotocamera può avere dimensioni più consistenti senza compromettere l'usabilità del dispositivo, e la fotocamera stessa può essere maggiormente protetta da eventuali cadute.

OPPO si conferma ai vertici dei produttori mondiali di smartphone, anche in termini di innovatività , e ci svela un'anteprima di quello che mostrerà al prossimo evento INNO WORLD .

OPPO ha anche allegato un video dimostrativo di come il meccanismo retrattile si chiude automaticamente nel caso di caduta accidentale dello smartphone, appunto come misura di sicurezza e protezione nei confronti della fotocamera.

Nelle dimostrazioni di OPPO vediamo anche come la fotocamera retrattile sarà in grado di resistere all'acqua. Rimane da capire quali saranno le potenzialità tecniche della fotocamera di OPPO e se l'azienda sarà in grado di restituire appeal ai dispositivi con fotocamere motorizzate. Ne sapremo di più a valle dell'evento che si terrà presso l'INNO DAY il prossimo 14 dicembre.