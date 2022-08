Voletate vedere gli accessori dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4?

Manca ormai pochissimo al lancio degli attesissimi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 (ricordiamo che l'evento è previsto per il 10 agosto), e ormai se ne conoscono quasi tutti i dettagli.

Ancora però non erano trapelate informazioni sugli accessori che, per quanto meno importanti, rappresentano comunque una parte non irrilevante del marketing e delle vendite dei dispositivi. Ora, grazie al sito Mysmartprice, siamo riusciti ad avere le immagini e i prezzi degli accessori di entrambi i telefoni. Vediamo come sono!

