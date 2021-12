Abbiamo la data di lancio per la famiglia Xiaomi 12

Già a partire dallo scorso anno abbiamo visto come Xiaomi sia interessata ad arrivare prima, non solo in termini di vendite, nel mercato degli smartphone top di gamma. Anche per quest'anno accadrà lo stesso, con il produttore cinese pronto a lanciare la nuova serie di flagship entro dicembre.

La famiglia Xiaomi 12 arriverà infatti prima della fine dell'anno. Stando a quanto riferito dal noto leaker Digital Chat Station, la data di lancio è fissata al prossimo 28 dicembre. In questa occasione verranno ufficializzati Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro. Esattamente come lo scorso anno venne annunciato Xiaomi Mi 11 prima della fine dell'anno.