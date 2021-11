A Xiaomi interessano i mini smartphone: due sarebbero quelli in ballo

Ultime indiscrezioni rintracciate suggeriscono che nei programmi di Xiaomi per quanto riguarda i suoi smartphone figuri non solo la dotazione di una fotocamera Leica per lo Xiaomi 12 Ultra, ma anche l'esistenza di due dispositivi dallo schermo più piccolo.

L'interesse dell'azienda nei confronti di questo fattore forma è stato espresso fin da quando sono emersi i primi rapporti sull'iPhone 12 mini. Ora a distanza di un anno, nuove voci hanno iniziato a far pensare che un paio dei prossimi dispositivi Xiaomi, rispettivamente con numero di modello L3 e L3A, potrebbero essere i tanto attesi mini smartphone.