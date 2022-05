3 motivi per cui Vivo V23 5G è unico

In collaborazione con Vivo Se anche a voi che sembra che gli smartphone siano diventati tutti uguali, beh... consolatevi, non siete voi! In un mondo di telefoni cellulari senza fantasia Vivo V23 5G è sicuramente il dispositivo che porta luce e novità in un panorama ormai noioso. E che Vivo V23 5G non sia uno smartphone come gli altri lo si capisce subito. Il suo vetro fotocromatico infatti subisce una mutazione molecolare quando viene esposto alla luce. Cosa vuol dire? Che lo smartphone cambia colore quando viene irraggiato dalla luce UV, ovvero quando viene messo al sole! Ma non finisce qui, perché ovviamente uno smartphone non è tutto apparenze. Ecco le 3 caratteristiche uniche di questo Vivo V23 5G.

Una sola fotocamera per tutti i tuoi amici

Con un iconico notch sulla parte superiore del display Vivo ha deciso di dotare questo smartphone di due fotocamere. La scelta è tutt'altro che casuale. Il sensore principale infatti è una fotocamera da ben 50 megapixel personalizzato appositamente per questo dispositivo. È una fotocamera dotata di autofocus e questo permette a Vivo V23 5G di tenervi sempre perfettamente a fuoco all'interno della scena, non importa quanto velocemente vi muoviate e quanto abbiate disteso il braccio. Ma non solo, perché nel caso abbiate troppi amici e questi non entrino nell'inquadratura vi verrà in soccorso la seconda fotocamera, appositamente studiata per includere tutti nella scena. Grazie ad un campo di ben 105° sarà possibile infatti coinvolgere più persone all'interno dell'inquadratura, con un effetto ancora più spettacolare. Potrete sfruttare entrambe le fotocamere anche per registrare i vostri video e i vostri vlog. Un kit fotografico del genere, unico per uno smartphone, vi da poi la possibilità non solo di scattare ottimi selfie, ma anche di apparire nitidi e a fuoco durante le vostre videochiamate di lavoro o con la famiglia.

Perfetto in ogni selfie

Ciascuno è unico ed è per questo che Vivo ha pensato ad una soluzione che permette a ogni singolo utente di Vivo V23 5G di impostare il perfetto colore della tonalità della propria pelle, in modo da risultare perfetto ad ogni selfie. Vivo V23 5G è poi l'unico smartphone al mondo ad offrire una soluzione con un sistema di quadruplo flash frontale, che vi permette di apparire nitidi in ogni scatto notturno. Questi quattro flash sono di due tonalità di bianco differente, permettendovi di apparire non solo perfettamente illuminati, ma anche perfettamente fedeli a voi stessi. L'intelligenza artificiale del software FunTouch OS 12 di Vivo fa sì infatti che la scena venga analizzata e il flash regolato automaticamente per avere dei soggetti perfettamente illuminati. Sarà sempre l'intelligenza artificiale a decidere se sfruttare anche lo schermo stesso per correggere l'illuminazione in modo ancora più minuzioso. Tra le funzionalità più avanzate fra cui sperimentare troviamo poi la possibilità di applicare del trucco in modo virtuale, oppure di usare dei modelli di esempio per delle pose perfette, da soli o in coppia.

Multimedialità al completo