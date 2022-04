170 milioni di smartphone Android non saranno mai prodotti quest'anno

L'andamento del mercato degli smartphone nel 2022 potrebbe non essere positivo. Il noto analista Ming-Chi Kuo, infatti, ha affermato che i principali produttori cinesi di dispositivi Android hanno tagliato gli ordini per circa 170 milioni di unità, ovvero il 20% del piano di spedizione originale del 2022. A riguardo, anche Apple ha abbassato l'obiettivo di spedizione del suo iPhone.

Le cause dietro a tale diminuzione sembrano essere principalmente due: la decisione di molti utenti di non cambiare smartphone e l'aumento dei prezzi di vendita. Per quanto riguarda il primo aspetto, gli utenti hanno evidenziato la mancanza di innovazione negli ultimi prodotti. Sui prezzi, invece, sembrerebbe che i produttori Android abbiano chiesto a Qualcomm e MediaTek di tagliare i prezzi dei chip per stimolare la domanda. A riguardo, però, le due aziende sarebbero piuttosto riluttanti.