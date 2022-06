I primi 100 Nothing Phone (1) saranno in vendita oggi, ma con diversi *

Le scorse due settimane sono state veramente bollenti sul fronte Nothing Phone (1). In mezzo ad annunci e anticipazioni, prima è piombata la data di presentazione, il 12 luglio, poi l'azienda ha iniziato a svelare parti del retro per poi diffondere la prima immagine ufficiale completa dello smartphone.

E già a questo punto stavamo iniziando a fremere per l'attesa, ma da vera maestra del marketing, Nothing (vedi Carl Pei), ha inventato un modo veramente unico per lanciare il suo primo telefono. Qualche giorno fa infatti il sito StockX, un marketplace online noto soprattutto per le sneakers ma che da qualche anno si occupa anche di dispositivi elettronici come telefoni, console e hardware per computer, ha annunciato che da oggi, 21 giugno, i primi 100 Nothing Phone (1) saranno in vendita in un'asta pubblica sul suo sito.