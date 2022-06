I 10 smartphone Android con maggiore zoom

È inutile girarci intorno, la fotocamera è una delle caratteristiche degli smartphone che più interessano gli utenti al momento dell'acquisto. Per questo prepariamo i nostri suggerimenti in base al migliore dispositivo in questo senso, oltre che per la batteria o per il migliore in assoluto.

C'è però una caratteristica che tende a differenziare i telefoni premium dai modelli meno costosi, ed è lo zoom ottico, che i produttori stanno inserendo approfittando di tecnologie sempre più all'avanguardia (Sony Xperia IV su tutti). Per questo abbiamo preparato una classifica di smartphone con lo zoom più potente, partendo dai migliori in questo senso e limitandoci ai modelli commercializzati in Italia. Alcuni di questi dispositivi sono stati lanciati l'anno scorso, ma fanno ancora la loro figura e permettono di guardare dove gli altri non osano!