I 10 smartphone impermeabili più economici in Italia

Il mondo degli smartphone attuale è molto variegato in termini di alternative disponibili, con modelli che si differenziano in diverse fasce di prezzo in base alle specifiche tecniche che offrono. Tra i tanti aspetti che caratterizzano gli smartphone nel mercato attuale troviamo quello dell'impermeabilità.

Gli smartphone sono oggetti quotidiani, usati in tantissime situazioni e contesti e, anche se involontariamente, possono venire facilmente a contatto con l'acqua. Avere uno smartphone impermeabile fornisce quindi un grado di sicurezza in più rispetto alla sua durata nel tempo.

In questo articolo andiamo a vedere quali sono gli smartphone impermeabili più economici nel mercato attuale in Italia. La classifica è ordinata in base al prezzo, partendo dal basso, e si riferisce ai prezzi attuali sul mercato. Chiaramente questi potrebbero variare anche nel breve termine.

La prima cosa da chiarire è cosa intendiamo per smartphone impermeabile: chiaramente si tratta di un dispositivo in grado di resistere al contatto o all'immersione temporanea in acqua, che rappresentano la più larga parte di contesti realistici in un uso quotidiano standard. Per definire il concetto di resistenza all'acqua ci vengono in soccorso le certificazioni IP, uno standard internazionale che regolamenta le resistenza agli agenti esterni da parte dei dispositivi elettronici. Per saperne di più sulle certificazioni IP vi suggeriamo di far riferimento all'articolo che gli abbiamo dedicato.

In questa classifica troverete soltanto smartphone con certificazione IP67 o IP68, ovvero "smartphone totalmente protetti da polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Così come sono protetti da immersione temporanea (massimo 1 metro di profondità per 30 minuti)". Sugli smartphone attualmente sul mercato troviamo anche categorizzazioni minori, ma che non sono sufficienti a definire impermeabile un dispositivo.

Inoltre, è bene chiarire che l'impermeabilità certificata si riferisce a situazioni in cui il dispositivo è oggetto di eventi accidentali. Non deve quindi intendersi come la possibilità di usare lo smartphone in immersione, ad esempio. Le certificazioni, come avrete intuito, hanno diversi limiti come la durata dell'immersione e la tipologia di acqua riscontrata. Infine, è bene considerare che nel tempo l'impermeabilizzazione può venire meno, proprio perché i materiali che garantiscono la protezione dall'acqua possono deteriorarsi con l'uso dello smartphone.

Ecco quindi i 10 smartphone impermeabili più economici, ordinati dal meno costoso al più caro (ma tenete conto che i prezzi possono sempre oscillare un po').