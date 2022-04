Questi sarebbero i 10 smartphone Android con il valore SAR più alto

Stando a quanto riferito da BanklessTimes, che si basa sul report ufficiale del German Federal Office for Radiation , quelli che vedete nell'immagine qui in basso sono i 10 smartphone Android con il valor SAR dichiarato più alto .

La top 10 mostra come il dispositivo con il SAR più alto in assoluto è Motorola Edge, poi troviamo ZTE Axon 11 5G e al terzo posto OnePlus 6T. In generale, vediamo una certa prevalenza di dispositivi Pixel e Sony Xperia in questa classifica. Rimane però poco chiaro di quali valori SAR si tratta, visto che convenzionalmente vengono forniti i valori riferiti al corpo e alla testa.

Per maggiori dettagli sui valori SAR e sul loro significato vi suggeriamo di leggere la pagina che abbiamo dedicato all'argomento, compresi dati dettagliati sui valori SAR associati ai diversi dispositivi Android e iOS.