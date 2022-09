Vediamo qui la scheda tecnica di Huawei Nova Y70, uno smartphone con sistema operativo Android di fascia media.

La tecnologia del display dello smartphone è IPS LCD. Ha una diagonale di 6,76 pollici ed una risoluzione di HD+ / 720 x 1600 pixel e quindi un ppi di 259 ppi.

Sono 48 megapixel quelli a disposizione della fotocamera posteriore, con a supporto un flash Singolo e capace di registrare video fino a Full HD - 1920 x 1080 pixel. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel

Su questo dispositivo dual SIM è presente anche il GPS e il Bluetooth 5.1. Per quanto riguarda la connettività dati abbiamo il supporto alle reti LTE e la b/g/n. Non vi è un'uscita video via cavo e non è presente l'NFC.

La batteria non removibile di questo dispositivo è da 6000 mAh.