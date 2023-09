Recensione Xiaomi 13T Pro: uno smartphone fatto per durare

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Non per tutte le tasche. Lo smartphone è comunque impermeabile secondo lo standard IP68.

In profilo dello smartphone è invece in plastica opaca. Lo smartphone ha un peso e delle dimensioni non trascurabili. Xiaomi 13T Pro è sicuramente uno smartphone dalle dimensioni generose e lo dimostra anche il peso di 206 grammi .

A nostro parere Xiaomi ha fatto un buon lavoro con il design di questo smartphone, che si differenzia rispetto alla serie 13 ma mantenendo comunque un linguaggio molto simile. Il retro è in vetro curvo sui lati, da cui si staglia il blocco delle fotocamere, questo invece più squadrato e con i lati spioventi in modo più netto. A sua volta due fotocamere sono incluse in due blocchi sporgenti , mentre la terza è nascosta nel blocco stesso a fianco del led flash.

Hardware

La scheda tecnica di questo smartphone è quella di un prodotto di fascia alta. Abbiamo infatti una CPU Mediatek Dimensity 9200+ octa core a 4 nanometri con frequenza massima di addirittura 3,35 GHz. Questa è accompagnata dalla nuova GPU ARM Immortals G715 (serie successiva alla Mali G710). La RAM è da 12 o 16 GB, più di quella offerta di molti top di gamma più blasonati. È poi di tipo LPDDR5X. La memoria interna invece ammonta a 256, 512 GB o 1 TB. Questa memoria è in tecnologia UFS 4.0. Abbiamo poi il Bluetooth 5.4 di ultimissima generazione e il Wi-Fi 6E. Presente l'NFC e il supporto dual SIM e anche eSIM . Il lettore di impronte digitali è integrato all'interno del display ed è veloce e preciso. Ancora una volta forse posizionato un po' troppo in basso. Buono l'audio stereo dello smartphone, garantito da un secondo speaker posto sul lato superiore.

Fotocamera

Xiaomi 13T Pro è dotato di ben due fotocamere da 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzate otticamente. La principale è quella con le nuove lenti asferiche, mentre l'altra è quella zoom 2x, pensata principalmente per i ritratti. Infine abbiamo una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e sulla parte frontale una 20 megapixel ƒ/2.2 nel foro del display.

Si tratta di un kit fotografico di tutto rispetto, ottimizzato anche grazie all'esperienza di Leica, con cui Xiaomi ha collaborato anche in questo smartphone. Lo smartphone ci ha veramente stupito in positivo per quanto riguarda il comparto fotografico, seppur ci siano ancora un paio di aspetti su cui un aggiornamento software potrebbe essere apprezzato. Le immagini sono nitide, ricche di colore e con un ottimo punto di messa a fuoco in praticamente ogni situazione. Solo in rari casi abbiamo notato come la gestione delle forti luci sia imperfetta. Niente di drammatico. Buona parte degli scatti, e potete vederli da voi qui sotto, sono infatti proprio quelli che vi aspettereste da un top di gamma di tutto rispetto.

Buone anche le foto con la camera grandangolare, anche con meno luce, mentre non ci ha dato sempre i risultati sperati la fotocamera zoom 2x, che ha volte ha perso un po' di definizione. Non per altro tante aziende hanno scelto di sfruttare la 2x semplicemente con un crop del sensore ad alta risoluzione. Molto più utile per i ritratti, dove infatti si comporta molto bene.

Discreta la parte di scatto notturno. Attivare la modalità notturna in molti casi aiuta tantissimo a migliorare sia la resa nelle zone più illuminate (come le vetrine di una strada) sia ad aumentare la nitidezza dell'immagine finale. Discreti i selfie, anche se a volte sembra applicarsi una patina sul viso in stile effetto bellezza, che però abbiamo disattivato via software. Molto bene la parte video, con immagini stabili e dettagliate, anche in 4K a 60fps, o addirittura in 8K a 24fps.

Passando al 4K a 30fps si può anche passare fra le varie fotocamere durante la registrazione.

La collaborazione con Leica ha portato in dote anche una serie di interessanti funzionalità in modalità pro, sia foto che video. Nei video è possibile anche registrare in LOG per poter poi effettuare una color correction più precisa. Si può anche applicare un LUT personale come anteprima nella registrazione video.