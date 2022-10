Recensione Xiaomi 12T Pro

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Xiaomi 12T Pro è uno smartphone molto semplice dal punto di vista del design. Somiglia a molti altri smartphone Xiaomi, sia di fascia alta che di fascia media. Con i suoi pro e i suoi contro. La sensazione al tocco sul retro è piacevole grazie al vetro satinato che non trattiene le impronte, mentre il profilo è solamente in plastica. Non c'è certificazione contro l'acqua e la polvere. Il peso è di 205 grammi , non particolarmente contenuto. Il design come dicevamo è riconoscibilmente quello di uno Xiaomi come dicevamo, ma è forse troppo generico. Difficile dire se questo smartphone sia di fascia alta o di fascia media, almeno ad un primo sguardo.

Abbiamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 octa core da 3,19 GHz con GPU Adreno 730 e a disposizione 8 o 12 GB di RAM. Entrambe le versioni hanno 256 GB di RAM (non espandibili). Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Abbiamo anche una buona vibrazione e finalmente un sensore di prossimità "classico", che non soffre in sostanza dei problemi che abbiamo invece incontrato con altri smartphone Xiaomi nel recente passato durante le telefonate. Discreto l'audio stereo (reale) grazie ai due speaker posizionati sui bordi corti.

Fotocamera

Xiaomi introduce per la prima volta il nuovo sensore da 200 megapixel proprio in questo suo nuovo 12T Pro. Questa fotocamera ha un'apertura ƒ/1.7 e gode della stabilizzazione ottica dell'immagine. A supporto troviamo una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 2 megapixel ƒ/2.4 macro. Due fotocamere al di sotto delle aspettative per uno smartphone top di gamma, in primis per la loro bassa risoluzione. La frontale è invece una buona 20 megapixel ƒ/2.

I risultati dal sensore principale sono buoni in molte situazioni, ma non perfetti. Non è impossibile realizzare uno scatto leggermente poco nitido o troppo contrastato. Xiaomi dovrà probabilmente lavorare di più sul software per far sì che questo smartphone possa essere davvero all'altezza del sensore ad altissima risoluzione presente all'interno. Ovviamente si tratta di una fotocamera che esegue pixel binning, unendo 16 pixel in uno per una foto a minore risoluzione ma con maggiore dettaglio. Quando però lo scatto è stato all'altezza abbiamo ottenuto foto con colori ben bilanciati e con molto dettaglio. Poco coinvincenti le grandangolari che con meno luce perdono subito molto dettaglio.

Manca una fotocamera zoom, che però è in parte compensata dalla possibilità di fare un buon zoom digitale, almeno fino a 2x. Discreta la fotocamera frontale, che però soffre un po' la gestione delle forti luci. I video si possono realizzare in 4K a 60fps (e anche in 8K) ma solo dalla fotocamera principale.

Risultano però molto dettagliati e con una buona stabilizzazione.