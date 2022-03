Recensione Xiaomi 12: super top di gamma compatto

Recensione Xiaomi 12 Xiaomi 12 è lo smartphone top di gamma "intermedio" per il 2022, fra Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro. Scopriamolo nella nostra recensione. PRO Ottimo display

Ottimo display Ricarica molto veloce

Ricarica molto veloce Più compatto della media

Più compatto della media Fluidissimo CONTRO Autonomia non brillante

Autonomia non brillante Prezzo di lancio alto

Prezzo di lancio alto Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Fotocamere non al livello del Pro

Confezione

All'interno della confezione troviamo un cavo USB/USB-C, una cover in silicone per proteggere lo smartphone e un alimentatore da 67W. Una bella sorpresa.

Costruzione ed Ergonomia

Xiaomi 12 ha un desgin pulito e moderno, identico peraltro al resto della sua famiglia. Una scocca in vetro opaca che non trattiene affatto le impronte e che è molto piacevole al tatto. Xiaomi 12 ha poi delle dimensioni umane (tanto che lo abbiamo aggiunto nella selezione degli smartphone compatti) e in tasca con i suoi 179 grammi "sparisce". Ci è piaciuta la semplicità del design, soprattutto in un mondo di smartphone molto particolari, dove Xiaomi 12 può essere la soluzione "classica". Il vetro è di tipo Gorilla Glass Victus, ma purtroppo lo smartphone non è impermeabile.

Hardware

Xiaomi 12 condivide buona parte del suo hardware con la variante Pro. Abbiamo infatti il processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 Ghz con processo produttivo a 4 nanometri, la GPU Adreno 730 e ben 8 GB di RAM LPDDR5. La memoria interna ammonta a 128 o 256 GB UFS 3.1. Purtroppo non è espanbile, ma quantomeno è molto veloce. Abbiamo poi la connettività 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il chip NFC e anche l'emettitore ad infrarossi. Manca il connettore per il jack audio da 3,5 millimetri. Il lettore di impronte digitali è all'interno del display ed è di tipo ottico: veloce e preciso nel quotidiano. Lo smartphone ha poi il pieno supporto alla doppia SIM, ma non c'è invece il supporto per la sim virtuale eSIM. L'audio è poi stereo e garantito da 4 speaker, nascosti sotto due griglie. Eccellente se pensiamo alle dimensioni tutto sommato contenute dello smartphone.

Fotocamera

Il setup della fotocamera è diverso da quello del modello Pro. Abbiamo un sensore principale da 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzato otticamente, una grandangolare da 13 megapixel ƒ/2.4 e una fotocamera da 5 megapixel ƒ/2.4 per le macro. Questo setup permette di scattare foto di buona qualità nel quotidiano, con immagini nitide e dai colori ben bilanciati. Rispetto ad altre soluzioni di fascia ancora superiore segnaliamo però come gli scatti siano sempre un po' scuri e contrastati. Sicuramente meno luminosi della controparte Pro. Al buio o nelle situazioni intermedie la differenza si nota. Anche la fotocamera grandangolare mostra un po' il fianco rispetto al modello superiore, sia nel dettaglio che nella gestione delle luci. Buona la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.5 che è posizionata in un piccolo foro all'interno del display. Discreti i video registrabili in 8K a 24fps o in 4K a 60fps. In questa modalità però la fotocamera principale è l'unica supportata. Bisogna passare ai 30fps per quella grandangolare. Niente da fare per la frontale che si ferma ancora al Full HD.

Display

Lo schermo di Xiaomi 12 è da 6,28 pollici, una misura ancora ampiamente godibile, ma lontana dai display ormai enormi che troviamo in tutti gli smartphone odierni. Questo schermo è un ottimo AMOLED a 120 Hz (non LTOP) con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel). Lo schermo è molto luminoso (1.100 nits di picco) e supporta l'HDR10+. Lo schermo è curvo: inutile dal punto di vista funzionale (anzi non neghiamo che abbiamo incontrato qualche tocco involontario) ma gradevole esteticamente. Sempre se vi piace il genere.

Software

Xiaomi 12 sbarca sul mercato con Android 12 aggiornato alle patch di gennaio 2022 e personalizzato con MIUI 13. L'ultima interfaccia di Xiaomi non cambia in realtà quasi nulla rispetto al passato e buona parte delle novità più corpose appartengono in realtà alla variante cinese del software. Troviamo però tutte le funzionalità più apprezzate: come la barra laterale (che integra anche la modalità video e quella di gioco), il game turbo, i temi, le app modalità in finestra e la modalità ad una mano. È attivata poi di default la funzione che riserva 3GB all'estensione della RAM. Probabilmente non noterete però differenze rispetto alla sua disattivazione.

Autonomia

Xiaomi 12 mette sul piatto una batteria da 4.500 mAh che è decisamente buona come capacità considerando le dimensioni complessive dello smartphone. L'autonomia garantita è discreta ma non eccezionale. Si arriva a fine giornata con un utilizzo medio, ma non stressandolo intensamente. Per fortuna il dispositivo è dotato di una ricarica rapida da ben 67W e anche di una wireless da 50W. Un valore altissimo e che è al momento al top in questa fascia di mercato.

Prezzo

Xiaomi 12 viene venduto a 799€ nella variante 8/128 e a 899€ in quella 8/256. Prezzi non proprio contenuti e che seguono purtroppo l'intero nuovo listino dei top di gamma Xiaomi. Solo con la versione 8/256 verrete omaggiati per un primo periodo iniziale di un Watch S1 Active.

Foto

Foto

Giudizio Finale Xiaomi 12 Xiaomi 12 è sicuramente un ottimo smartphone top di gamma "compatto". I punti chiave per cui apprezzare questo smartphone sono tanti, anche se il prezzo di lancio è alto. Con un po' di sconti sicuramente troverà il suo pubblico di fan affezionati. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 8.5 Fotocamera 7.5 Display 8.5 Software 8.5 Autonomia 7.5 Prezzo 6.5 Voto finale Xiaomi 12 Pro Ottimo display

Ottimo display Ricarica molto veloce

Ricarica molto veloce Più compatto della media

Più compatto della media Fluidissimo Contro Autonomia non brillante

Autonomia non brillante Prezzo di lancio alto

Prezzo di lancio alto Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Fotocamere non al livello del Pro



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.