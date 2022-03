Recensione Xiaomi 12 Pro: tutti i "top" al posto giusto

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

La finitura posteriore è in vetro Gorilla Glass Victus ed è satinata. Piacevole alla vista e al tatto. Non trattiene poi quasi per niente le impronte, aiutando a mantenere il design raffinato in ogni momento. Il peso, con i suoi 205 grammi non è contenuto ma è nella media per questa tipologia di prodotti. Non c'è purtroppo resistenza ad acqua e polvere.

Xiaomi ha scelto per questo suo 12 Pro un design nel complesso semplice, pulito e moderno . Con un blocco delle fotocamere abbastanza squadrato e comunque dal design minimale. Una linea disegnata separa i moduli delle fotocamere sul retro. Questo blocco è leggermente sporgente, così come anche la singola fotocamera principale è a sua volta leggermente sporgente.

Hardware

Xiaomi ha ovviamente optato per il processore per smartphone Android più potente sulla piazza. Parliamo dello Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Questo processore lavora in combinazione con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, in base alla versione scelta. In tutti i casi abbinato a 256 GB di memoria interna UFS 3.1, sempre non espandibile.

Le prestazioni sono al top, anche se quando è sotto stress lo smartphone tende a scaldarsi leggermente e per evitare temperature ancora superiori (e una batteria scarica troppo rapidamente) ne limita nel tempo le prestazioni applicando del thermal throttling. Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Peccato per la porta USB-C, solo 2.0. Va bene per le cuffie (visto che non c'è un connettore da 3,5 millimetri) ma non per il video. Presente invece una porta ad infrarossi e un sistema di raffreddamento al liquido.

Lo smartphone supporta poi due nanoSIM in contemporanea, ma non c'è supporto eSIM. È presente un sistema di raffreddamento al liquido, che probabilmente aiuta a fars sì che le temperature non siano ancora più alte. Nel complesso un hardware da vero top di gamma, a cui manca però qualche chicca per essere anche da vero premium.