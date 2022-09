Recensione Xiaomi 12 Lite: la fotocamera che non ti saresti aspettato

Confezione

Nella confezione di questo smartphone troviamo un cavo USB/USB-C, un alimentatore da ben 67W e un apprezzata cover in silicone.

Costruzione ed Ergonomia

Xiaomi 12 Lite ha un design abbastanza familiare e forse anche un po' comune, ma nella versione azzurra che abbiamo provato noi si tratta comunque di un prodotto gradevole. Il vetro satinato sul retro è estremamente piacevole sia alla vista che al tatto. Anche il profilo, abbastanza squadrato è piacevole al tatto, anche se in questo caso è realizzato "solo" in plastica. Questo però gli permette di rimanere leggero (solo 173 grammi) e anche sottile (7,3 millimetri).

Dentro a questo Xiaomi 12 Lite troviamo un grande calssico: il processore Snapdragon 778G octa core da 6 nanometri. Si tratta di una CPU ormai rodatissima e molto apprezzata, per le sue prestazioni e per l'ottimo bilanciamento energetico. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, sufficienti per la quasi totalità degli utilizzi, seppur non espandibili tramite microSD. Abbiamo una GPU Adreno 642L e un'ottima connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e anche emettitore ad infrarossi. Molto bene anche il lettore di impronte digitali all'interno del display: veloce e preciso, anche se posizionato un po' in basso (come in molti altri smartphone). Manca invece il jack audio e il sensore di prossimità è ancora una volta virtuale. Non abbiamo avuto troppi problemi durante l'utilizzo ma non è impossibile che lo schermo non si blocchi correttamente durante una conversazione telefonica. L'audio è stereo e seppur non potentissimo, adeguato per la categoria.

Fotocamera

Xiaomi 12 Lite è dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel ƒ/1.9, di una grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2 e di una piccola macro da 2 megapixel. Questo kit fotografico è un'ottima soluzione per quanto riguarda gli scatti con il sensore principale che sono di ottima qualità, almeno per la fascia di prezzo. Le immagini sono nitide, con un'ottima messa a fuoco, buon bilanciamento del colore e delle luci. Anche di notte le foto stupiscono, nonostante l'assenza di stabilizzazione ottica. Buona resa e anche il bilanciamento delle luci non perde particolari colpi. Discreta anche la grandangolare, nonostante la sua risoluzione tutto sommato contenuta. I video in 4K sono solo a 30fps, ma sono stabili e ben bilanciati sotto ogni fronte, mostrando gli stessi pregi nel caso di scatto delle foto. Più che discrete anche le foto con la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.5, mentre insufficienti quelle dalla fotocamera macro da 2 megapixel.

Display

Lo schermo di Xiaomi 12 Lite è un 6,55 pollici di diagonale Full HD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia AMOLED. Si tratta di un pannello che supporta il refresh rate a 120 Hz, anche se la variabilità è solo fra questo valore e i 60 Hz e non anche fra i valori intermedi. Meglio di niente. Abbiamo poi un touch sampling a 240 Hz e il supporto all'HDR10+. La luminosità di picco è di 950 nits, un buon valore per un prodotto di questa fascia di prezzo. Questo lo si vede anche nell'utilizzo all'esterno, decisamente più che soddisfacente. Lo schermo piatto di questo smartphone è sicuramente uno dei punti di forza. Peccato soltanto per l'always-on display, che si attiva solo per 10 secondi alla ricezione di una notifica. Di fatto non è always.

Software

Xiaomi 12 Lite è ovviamente dotato della personalizzazione di Xiaomi per il suo software, ovvero la MIUI 13.0.7, basata ovviamente su Android 12, aggiornato con le patch di sicurezza di agosto 2022 al momento della recensione. Un software fluido e molto reattivo, senza bug da segnalare e con le classiche funzionalità della MIUI al loro posto, come i temi, la possibilità di aprire le app in finestra, il secondo spazio per separare lo spazio dei contenuti di lavoro da quelli privati e anche la simpatica funzionalità per sfruttare il lettore di impronte digitali come lettore di impronte digitali.

Autonomia

La batteria di questo smartphone è da 4.300 mAh e garantisce allo smartphone un'autonomia di oltre un giorno con utilizzo medio. In caso di utilizzo intenso è comunque difficile non arrivare a fine giornata. Un risultato abbastanza sorprendente per uno smartphone con una batteria di questa capacità. In più abbiamo comunque una ricarica rapida a ben 67W.

Prezzo

Xiaomi 12 Lite ha un prezzo di lancio di 499€ per la versione da 128 GB. Non pochi, ma ormai lo si trova online già a prezzi decisamente inferiori, come i 444€ per la versione da 256 GB. Un prezzo decisamente più agguerrito.

Giudizio Finale Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12 Lite è uno smartphone concreto. Termine sicuramente abusato ma raramente così azzeccato. Lo smartphone non è troppo grande, è leggero ma non compromette troppo l'autonomia, anche grazie ad una ricarica super rapida. Ottimo display, ottima fotocamera principale e software fluido. Il classico medio gamma Xiaomi per tutti. Peccato per quel sensore di prossimità virtuale.

Ottima fotocamera Buon display

Buon display Ricarica rapidissima

Ricarica rapidissima Leggero e sottile Contro Sensore di prossimità virtuale

Sensore di prossimità virtuale Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Niente jack audio

Niente jack audio Grandangolare da soli 8 megapixel



