Recensione Vivo X90 Pro: un vero camera phone

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo e di design questo Vivo X90 Pro è uno smartphone che vuole distinguersi. A nostro parere la scelta dell'azienda è stata quella di voler simulare il design di una fotocamera. Il retro ha una superficie in pelle vegana e un blocco fotografico circolare molto vistoso e leggermente decentrato se guardiamo lo smartphone in verticale, cosa che non abbiamo apprezzato particolarmente. Il blocco è poi particolarmente spesso e pertanto potrebbe più facilmente "incastrarsi" nelle vostre tasche. Ha un peso di ben 214,9 grammi e in mano è comunque uno smartphone importante. Si regge comunque abbastanza bene in mano, soprattutto grazie alla "presa" che permette di avere la finitura posteriore. Lo smartphone è poi IP68 e resiste quindi ad acqua e polvere.

La scelta di non utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen 2 del modello X90 Pro+ è interessante. Dai nostri test si è dimostrato come le prestazioni siano molto buone in termini di potenza pura e come anche il rapporto energetico. Quello che abbiamo notato di differenza è nelle temperature che si registrano sulla scocca, superiori in questa variante.

Molto buono anche il lettore di impronte digitali nel display. Si tratta però di una variante ottica e non ultrasonica come su X80 Pro. Un vero peccato, considerando anche che troviamo questa tecnologia nella variante X90 Pro+ che però non viene commercializzata in Europa.

Abbiamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0 . Non c'è supporto però per l'espansione di memoria tramite microSD. Abbiamo però invece il supporto per una doppia nanoSIM e per le eSIM . Ottima anche il resto della connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, emettitore ad infrarossi e porta USB-C 3.2.

Fotocamera

Vivo X90 Pro nasce ancora una volta dalla collaborazione con Zeiss. Difficile dire davvero quanto questo davvero abbia un peso sul risultato finale degli scatti, ma quantomeno questi rispecchiano le aspettative per un brand di questo calibro.

La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.75 da 1" con stabilizzazione ottica dell'immagine, abbiamo poi una 50 megapixel zoom 2x ƒ/1.6, pensata principalmente per le foto in modalità ritratto e una 12 megapixel ƒ/2.0 grandangolare con anche un'ottima messa a fuoco automatica per le macro.

Gli scatti che abbiamo realizzato con questo X90 Pro di Vivo sono eccellenti, fra i migliori in assoluto da quando proviamo smartphone. Le immagini sono nitide, con un ottimo bilanciamento del colore e una buona gestione delle luci. Ottima anche la messa a fuoco e la velocità di scatto. Ci vuole un paio di secondi per sfruttare l'automatismo delle foto notturne la sera, ma i risultati rimangono eccezionali, permettendovi di non dovervi preoccupare della quantità dei luce presente prima di fare uno scatto e in buona parte questo vale anche per la grandangolare e sicuramente per la fotocamera zoom, che come abbiamo detto nasce principalmente con lo scopo di scattare eccellenti ritratti, in ogni condizione di luce.

Sui ritratti si apre anche un grande capitolo delle molteplici opzioni creative offerte da Vivo nei suoi smartphone top di gamma. A livello hardware abbiamo anche le lenti T* antiriflesso di Zeiss e la messa a fuoco laser.

Un kit veramente eccezionale.

Peccato solo per l'assenza di una vera fotocamera zoom, magari periscopica. Non al livello delle fotocamere principali poi la fotocamera da 32 megapixel ƒ/2.45, che realizza comunque scatti buoni, ma non eccelsi.

Anche la parte video è buona, ma non raggiunge purtroppo l'opinione che abbiamo invece della fotocamera. I video in 4K a 30fps sono ottimi e molto stabili. È anche possibile passare fra le varie fotocamere durante la ripresa. Cosa che invece non è vera per i 60fps, che perdono un po' in stabilizzazione e non offrono l'opzione per il cambio di lente. C'è poi anche la registrazione in 8K, che soffre un po' degli stessi limiti. La fotocamera frontale poi può registrare solo in Full HD a 60fps e la qualità è solo nella media.