Recensione TicWatch Pro 5: quando smart non vuol dire compromessi sull'autonomia

Confezione

Costruzione e vestibilità

TicWatch Pro 5 è uno smartphone ancora una volta sullo stile di un prodotto "classico", con una cassa circolare in alluminio e un sottile bordo zigrinato attorno al display. Il design è molto pulito e moderno e sul lato destro troviamo un tasto fisico in alto e una corona circolare centrale. Una delle novità è proprio questo componente che ruotando permette di scorrere fra i vari menù. Sulla parte inferiore troviamo invece i sensori per il battito cardiaco e l'ossigenazione del sangue, mentre il cinturino ha un attacco standard da 24 millimetri. Quello in dotazione è in silicone e non ci è piaciuto particolarmente. Sembra troppo economico rispetto a come si vuole porre questo orologio smart.

Hardware

TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch sul mercato a portare finalmente in dote il processore Snapdragon W5+ specifico per smartwatch di Qualcomm . Abbiamo poi 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Si tratta di un prodotto molto completo dal punto di vista dell'hardware, visto che nella sua scheda tecnica troviamo il chip NFC per i pagamenti , microfono, speaker e anche GPS . Non manca la bussola, l'altimetro, l'accelerometro e il già citato sensore di battito cardiaco e di ossigenazione del sangue. Manca invece l'occorrente per poter fare l'ECG.

Display

La novità di quest'anno è che si può ruotare la rotellina anche in questa modalità per mostrare nel quadrante principale anche il battito cardiaco, le calorie bruciate e l'ossigenazione del sangue. La stessa cosa è valida durante l'attività fisica, dove la retroilluminazione ora cambierà di colore in base alla zona cardiaca. Con un colpo d'occhio potrete quindi verificare se state "spingendo" troppo o magari troppo poco.

Ancora una volta il display è una parte fondamentale del motivo per cui interessarsi ad uno smartwatch di Mobvoi (azienda dietro a TicWatch). Questo perché, come succede anche in Pro 5, i dispositivi dell'azienda sono dotati di due display sovrapposti. Il primo è un 1,43" OLED da 466*466 pixel . Si tratta di un buon display, a cui viene sovrapposto un pannello transflective con retroilluminazione (che si attiva in automatico solo con poca luce).

Software

Dal punto di vista software TicWatch Pro 5 include l'ultima versione del sistema operativo Google, ovvero Wear OS 3.5.

Questa di per sé non porta grandi innovazioni in dote, ma comunque è un piacere sapere che l'azienda è riuscito ad implementare questo aggiornamento dopo i problemi del passato.

Avere Wear OS a bordo vuol dire poter accedere a buona parte delle funzionalità più avanzate che si possano offrire su di uno smartwatch. In particolar modo la possibilità di rispondere alle chiamate al polso (finché l'orologio è a portata di Bluetooth), poter pagare tramite NFC e la possibilità di scaricare nuove app direttamente dal Play Store, rendendolo di fatto una delle migliori alternative per gli utenti di smartphone Android (tra l'altro l'unico sistema operativo con cui è compatibile). Se abbiamo parlato di "buona parte delle funzionalità" è perché al momento manca Google Assistant. Non è quindi possibile sfruttarlo vocalmente come si può invece fare su altri dispositivi Wear OS. Non è secondo noi una mancanza bloccante per l'acquisto per molti dei nostri lettori, ma al tempo stesso non è neanche una mancanza di poco conto.

Per il resto l'orologio è fluidissimo e l'apertura delle app è praticamente instantanea. Mobvoi ha integrato un po' di software per il tracciamento dell'attività fisica e dello stato di salute, fra cui un software che realizza tutte le misurazioni a disposizione (come battito cardiaco, ossigenazione del sangue e calcolo del livello di stress) con una singola attivazione. Gli sport fra cui scegliere sono tantissimi e includono praticamente quasi ogni sport che possa venirvi in mente. Per la nostra esperienza la precisione dei dati raccolti durante l'attività fisica è molto buona, inclusa anche la traccia del GPS, che però per qualche ragione non può essere ingrandita quando la guardiamo nell'app per smartphone, dimostrando come qualche aggiustamento in tal senso sia ancora necessario.

Non ci ha invece del tutto convinto il tracciamento del sonno, che nel complesso ci è sembrato un po' approssimativo e non ha riportato fedelmente i momenti di veglia e di sonno reali.

Ottima la gestione delle notifiche, come sempre su Wear OS: potrete rispondere tramite messaggi preimpostati, scrivendoli con una tastiera, oppure anche vocalmente. Ci è piaciuta molto anche la selezione di quadranti preinstallati, molti ampiamente personalizzabili sia nelle informazioni mostrate che nel colore.