Tecno Phantom V Fold: potrebbe spaventare la concorrenza

Tecno è un brand per lo più sconosciuto nel nostro continente, ma ha invece guadagnato molto apprezzamento in Asia, Sud America e Africa. Noi oggi proviamo il loro primo pieghevole, Phantom V Fold. Scopriamo cosa ci aspetta se il brand (che di recente ha lanciato anche un Flip ) dovesse sbarcare nel nostro paese.

Confezione

All'interno della confezione troviamo l'alimentatore da 45W, un cavo USB/USB-C e un apprezzatissima cover (solo della parte posteriore) effetto kevlar con uno stand per utilizzarlo comodamente da aperto per guardare film e fare videochiamate senza utilizzare le mani.

Costruzione ed Ergonomia

Tecno Phantom V Fold è uno smartphone pieghevole dalle dimensioni abbastanza generose. È alto 159,4 millimetri e da chiuso è spesso ben 14,5 millimetri. Anche il peso si fa sentire: 299 grammi. In sostanza non è uno smartphone per tutte le mani e per tutte le tasche, ma al tempo stesso è ovviamente una sorta di tablet che si può piegare e mettere in tasca. Perché è questo che i pieghevoli di questo formato alla fine sono. Non c'è resistenza all'acqua e alla polvere in questo modello.

La cerniera sembra estremamente solida, ma non offre la possibilità di bloccare lo smartphone in varie posizioni. In realtà questo è comunque possibile quando lo smartphone rimane chiuso a lungo, ma è appunto quasi un "bug" e non una "feature".

Lo smartphone si apre quasi totalmente piatto e come dicevamo è robusto e rigido una volta aperto. Piacevole da tenere in mano anche per la finitura in plastica ruvida sul retro, realizzata con materiali riciclati.

Il blocco fotografico sporgente circolare è poi un segno distintivo della serie Phantom di Tecno. Potrebbe non piacere, ma è sicuramente riconoscibile.