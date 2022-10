Recensione Sony Xperia 5 IV: il più bel telefono che non comprerete

Confezione

La confezione di questo Xperia 5 IV non contiene accessori di sorta. Abbiamo infatti all'interno solo la manualistica. Non è incluso neanche il cavo USB-C.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo Xperia 5 IV è uno smartphone eccezionale. È spesso solo 8,2 millimetri e ha un peso di 172 grammi. Pochissimo considerando i materiali con cui è realizzato: alluminio e vetro Gorilla Glass Victus . In tasca è lo smartphone top di gamma del 2022 che più "sparisce". In più anche questa volta lo smartphone è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68. Ad essere pignoli segnaliamo solo come lo smartphone sia leggermente scivoloso e come i tasti del volume siano un po' piccoli. Il formato 21:9 (stretto e lungo) non ci ha mai conquistato del tutto, ma ammettiamo che sia principalmente solo una questione di abitudine e non abbiamo una preferenza in tal senso.

Non è inusuale veder comparire warning di temperature troppo alte e la scocca si scalda rapidamente. L'ultimo aggiornamento sembra però essere comunque riuscito a limitare i disagi per l'utente, anche se le prestazioni del telefono si abbassanno comunque dopo 4-5 minuti di utilizzo.

Torniamo un attimo sul processore e sulle prestazioni ottenute. Sony si è impegnata per contenere i "bollenti spiriti" della CPU Qualcomm, ma probabilmente non abbastanza.

Molto buono l'audio stereo garantito da questo smartphone e troviamo anche il jack audio per le cuffie, componente ormai abbandonato da tutti i concorrenti. Grazie Sony per continuare a includerlo. Infine troviamo il supporto dual SIM grazie alla eSIM .

È la penultima iterazione dei processori top di gamma di Sony. È un processore che ha ormai un anno alle spalle e che è stato superato sotto vari aspetti dalla nuova versione plus. Non è affatto un cattivo processore, ma quando si punta al top della gamma ci si aspetta... il top della gamma. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, cosa niente affatto scontata fra gli smartphone di fascia alta. Troviamo poi la connettività 5G , il Wi-Fi 6E , il Bluetooth 5.2 e ovviamente il chip NFC.

Fotocamera

Bene la selfie camera, che è una delle più definite del mercato attuale. Discreti i video, che però non stupiscono. Questi soffrono esattamente degli stessi difetti di cui abbiamo parlato fino ad ora. In più si possono registrare sol oa 30fps, quando nella modalità Video Pro (che però è un'app separata) si può arrivare a 120fps.

I fotografi apprezzeranno indubbiamente la poca invasività dell'intelligenza artificiale nelle foto realizzate da questo smartphone. Discreta anche la grandangolare (anche se la risoluzione un po' la penalizza) e buone anche le foto fatte dalla fotocamera zoom, dove però il bialnciamento del bianco è leggermente imperfetto. La situazione cambia in situazioni di penombra e al buio, dove lo scarso apporto del software diventa un malus. Le immagini appaiono estremamente scure e le zone di luce non vengono gestite al meglio. Sony dovrebbe lavorare ad un miglior bilanciamento in tal senso, lasciando ai professionisti una modalità pro in cui sbizzarrirsi senza l'influsso dell'eleborazione del software.

Questa versione ha un discreto numero di funzionalità (anche quella per le foto in modalità ritratto), ma è solo passando alla modalità Auto che avrete la possibilità di controllare meglio la messa a fuoco. Ci sono poi modalità di scatto semi manuali: programmazione automatica, priorità velocità ed esposizione manuale. Tante modalità che differiscono spesso solo di piccoli dettagli, rendendo il tutto un po' caotico. Il senso di questa divisione è quella di far sentire a casa chi utilizza le fotocamere Sony Alpha, ma crediamo che alla fine per uno smartphone sia meglio pensare a qualcosa di più adatto al formato. In più ci sono due livelli successivi di utilizzo della parte video: Video Pro e Cinema Pro , con scopi solo leggermente diversi.

L'interfaccia è quella che abbiamo visto negli ultimi Sony un'app fotografica dotata di molteplici funzionalità divise in più modalità d'uso. Quella Basic è l'unica che vi permette di scattare tramite un tasto virtuale ed è anche l'unica che permette di registrare video, anche se solo in 4K a 30fps.

Display

Sony Xperia 5 IV utilizza un bellissimo pannello da 6,1 pollici in formato 21:9 e tecnologia OLED . Lo schermo supporta il refresh rate aumentato a 120 Hz , anche se questo si attiva in modo arbitrario e non abbiamo una scalabilità maggiore offerta dai display LTPO. La risoluzione è di 1080 x 2520 pixel e il formato come detto è in 21:9. Il vetro è sempre Gorilla Glass Victus e il pannello supporta l' HDR10+ . Sono tante le opzioni di personalizzazione della resa del pannello e abbiamo anche una modalità creazione per chi vuole gestire con la massima fedeltà le immagini sullo schermo del proprio smartphone. Peccato per la luminosità automatica che si abbassa sempre troppo quando c'è scarsa luce ambientale.

Software

Sony ha da sempre (o quasi) approcciato il suo software in modo molto pragmatico, proponendo un software pulito (e quindi anche facile da aggiornare) con poche personalizzazioni.

In questo caso molte delle funzioni di Sony sono concentrate nella fotocamera e nel menù laterale che permette di avviare rapidamente le proprie app preferite, anche impilate, cosa molto agevole in uno schermo di questo formato. È facile poi anche aprire le app in formato popup e abbiamo una modalità di gioco per massimizzare le prestazioni durante le sessioni di gaming e permettendo anche di fare live streaming. Non ci sono però concrete novità nell'interfaccia che inizia a sentire un po' il peso degli anni, sia in termini estetici che in termini di novità. In più un sistema così snello dovrebbe appunto favorire gli aggiornamenti, ma Android 13 non è ancora arrivato e siamo fermi ad Android 12 con le patch di settembre 2022 al momento della recensione.

Abbiamo poi incontrato alcuni bug, fra cui uno assurdo per chi l'orario nel blocco schermo si aggiorna solo una volta al giorno (e non compare invece nell'always-on) e uno che non ci permetteva di uscire dalla fotocamera.

Non accettabile su un prodotto di questo tipo.