Recensione Sony Xperia 1 V: c'è lo zampino di Qualcomm

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Sony Xperia 1 V è uno smartphone riconoscibilmente Sony. Non è distinguibile a colpo d'occhio rispetto ai suoi gemelli, almeno non finché lo si prende in mano. È lì che ci si rende conto che il retro in vetro Gorilla Glass Victus ha una finitura ruvida completamente nuova. Ammettiamo che vi riportiamo il fatto che sia vetro non tanto perché lo abbiamo "percepito" ma perché c'è scritto sulla scheda tecnica. Al tatto per noi sembra un materiale plastico vista l'estrema ruvidità. Il profilo in alluminio anche lui ha subito un trattamento che lo rende striato. Una piacevole modifica che serve a rendere ancora più unico questo prodotto. Se ce ne fosse poi ancora bisogno.

Sony ha aggiornato il già completissimo hardware di Xperia 1. Qui abbiamo l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2 da 4 nanometri con GPU Adreno 740, abbiamo poi 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Rispetto alla quasi totalità di concorrenti premium qui abbiamo anche la possibilità di espansione di memoria. Si può anche utilizzare una seconda SIM in formato virtuale (eSIM). La potenza offerta da questo smartphone sembra essere ancora una volta limitata quando messo sotto stress. Niente di allarmante però come in passato. La potenza viene sì limitata attorno al 70-80%, garantendo comunque prestazioni straordinarie, ma questo non ricade sull'utilizzo dello smartphone, né in termini di temperature né in termini di funzionalità accessibili.

Abbiamo poi come sempre una connettività al top: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, chip NFC e anche uscita video tramite porta USB-C 3.2. Non manca poi il jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri. Ammettiamo di esserci arresi al fatto che questo componente non viene più incluso in praticamente nessun smartphone premium, ma non ci eravamo mai arresi al fatto che fosse un componente utile e comodo (anche se ovviamente non per tutti).