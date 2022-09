Recensione Sony Xperia 1 IV: siete dei professionisti?

Presentato a maggio arriva in queste settimane il nuovo Xperia 1 IV , smartphone top di gamma di Sony per il 2022. Scopriamo cosa c'è di nuovo in questo super top di gamma fotografico.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Xperia 1 IV è sicuramente uno smartphone chiaramente Sony nel suo design. Il retro Gorilla Glass Victus opaco sul retro è molto piacevole al tocco, anche se unitamente al formato stretto e lungo anche questo Xperia 1 IV non è fra quelli con la presa più semplice nell'utilizzo quotidiano. È uno smartphone pulito ed elegante. In perfetto stile Sony. In più non è troppo pesante (185 grammi) ed è ancora una volta resistente ad acqua e polvere socondo lo standard IP68 . I tasti sono ancora al loro posto, anche se non c'è più quello per l'assistente Google. Presente quello per la fotocamera.

Il processore è il "penultimo" Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz con processo produttivo a 4 nanometri e con GPU Adreno 730. Un SoC eccellente che però ha dimostrato i suoi limiti, soprattutto rispetto alla versione aggiornata "8+". E questo Xperia 1 IV ne è un esempio abbastanza concreto. Chi ha avuto modo di provarlo nella versione pre-lancio ha lamentato enormi problemi di surriscaldamento. La versione aggiornata (nel software) da noi provata diventa sì calda, ma mai a livelli da ustione, come invece suggeriscono gli avvisi presenti nel software della fotocamera. Il motivo è probabilmente l'aver limitato le prestazioni massime della CPU che dai nostri test scendono al 65% già dopo 2 minuti di utilizzo molto intenso e circa al 50% dopo 10 minuti. Una scelta probabilmente obbligata per non creare troppi "disservizi" all'utente finale. Considerando i quasi 4 mesi dall'annuncio avremmo forse preferito trovare al suo interno il processore più recente, oppure un prezzo inferiore.

Xperia 1 IV monta all'interno 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, il supporto eSIM per una seconda SIM e quello fisico per l'espansione di memoria. Ottima la connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2, NFC, la già citata eSIM, l'uscita video tramite USB-C 3.2 e anche l'apprezzatissimo jack audio da 3,5 millimetri.

Fotocamera

Anche per il 2022 Sony ha scelto un sistema di tripla fotocamera da 12 megapixel. La principale è una ƒ/1.7 stabilizzata otticamente, abbiamo poi una ƒ/2.2 grandangolare e una nuova fotocamera con zoom variabile. Rispetto allo scorso anno questo modello ha un sistema che permette di far muovere la lente fra uno zoom di 3.5 e 5.2X e di fermarla e utilizzarla in qualsiasi posiziona intermedia. A queste si aggiunge la solita 12 megapixel ƒ/2.0 frontale.

Partiamo dal dire che anche quest'anno questo smartphone Sony rimane una delle soluzioni più interessanti per chi vuole foto il più fedeli alla realtà possibili, con un ottimo bilanciamento dei colori, della luce e in molti casi la migliore messa a fuoco, grazie anche ad un sistema di messa a fuoco sull'occhio. Ammettiamo che non sono mancate però alcune foto fuori fuoco, seppur in precentuale molto ridotta. Tutta tecnologia che conoscono bene i professionisti e che l'azienda ha affinato in questi anni anche sul comparto mobile. Ci sono ancora una volta dei "ma". Purtroppo. In uno scontro in modalità automatica infatti ci sono vari smartphone che probabilmente produrrebbero risultati più interessanti, anche grazie a sistemi di elaborazione e di intelligenza artificiale decisamente più presenti. Il professionista potrà però divertirsi con le impostazioni manuali di questo Sony: ancora meglio se già conosce l'interfaccia delle fotocamere Sony Alpha.

Il sistema Sony però inizia a mostrare qualche anno alle spalle, con una risoluzione dell'immagine che poteva essere superiore, un HDR non molto incisivo, una modalità ritratto approssimativa e nessuna modalità notturna. In più per quanto l'innovazione della fotocamera con zoom variabile sia emozionante nella pratica è veramente difficile apprezzare la differenza fra i due livelli di zoom. E anche in un tour di Berlino alla ricerca di soggetti lontani da fotografare non siamo riusciti a trarre un vero vantaggio da questa soluzione, che speriamo di vedere di nuovo applicata in futuro, ma con un range di variabilità maggiore. Aggiungiamo poi che la definizione delle foto, forse anche a causa di poca elaborazione dell'immagine, non è perfetta, soprattutto al livello di zoom superiore.

Ancora una volta solo sufficiente la fotocamera frontale. Discreti i video in 4K, che però in modalità automatica si possono registrare solo a 30fps. Si deve utilizzare la versione Pro (o quella Cinema per creare progetti più complessi) per arrivare fino a 120fps. Il vantaggio della modalità a 30fps è però quella di poter passare fra i vari sensori fotografici durante la registrazione. Buona la stabilizzazione durante la registrazione dei video. In modalità Cinema Pro il più grande vantaggio è indubbiamente quello di poter scegliere dei punti di messa a fuoco manuale e passare fra questi con un tocco (anche se poi dovrete necessariamente farli color grading).