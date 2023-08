Recensione Samsung Galaxy Z Fold 5: ora è pronto

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Anche letteralmente visto che pesa 10 grammi in meno arrivando a 253. Lo smartphone è poi ancora resistente a spruzzi e immersioni grazie alla certificazione IPx8 , cosa per niente scontata, soprattutto in uno smartphone con parti mobili. La scocca è ancora in alluminio rinforzato, mentre il vetro riceve un aggiornamento al modello Gorilla Glass Victus 2. Lo smartphone si apre poi completamente piatto, cosa che invece non era mai del tutto vera con i modelli precedenti. In termini di sensazione di robustezza anche nel 2023 Samsung non ha concorrenti. Quello che non cambia in modo consistente è la sottigliezza. Bisogna ovviamente convivere con il fatto che sia uno smartphone più spesso dei concorrenti. Almeno da chiuso.

Fotocamera

Display

La novità di quest'anno sui display di Z Fold 5 di Samsung è la luminosità di picco che sale ora a 1.750 nits, un bel balzo in avanti rispetto ai 1.200 nits precedenti.

Per il resto non ci sono altre novità da segnalare. Il pannello esterno rimane nel formato lungo in 23:9 in tecnologia AMOLED, con refresh rate fra 48 e 120 Hz e una risoluzione di 900 x 2316 pixel. Samsung ha spiegato questa scelta con la necessità di favorire la fruizione di contenuti verticali, che sono quelli più in voga. Basta aprire lo stesso sito web a fianco di un S23 Ultra per scoprire che su Z Fold 5 appare più contenuto. Rimane però anche un fatto che gli schermi così lunghi non hanno preso piede è perché non sono apprezzati in particolar modo fra gli utenti che preferiscono uno smartphone un po' più largo che sia per avere una tastiera più larga o una migliore visibilità dei contenuti orizzontali quando si gira lo smartphone. Siamo combattuti, anche perché il formato "allungato" è una bella comodità per l'utilizzo con una sola mano, ma è vero che se Samsung dovesse allargare un po' il suo schermo frontale in futuro probabilmente accoglieremo questa novità in positivo.

Lo schermo interno rimane da 7,6 pollici con un refresh rate fra 1 e 120 Hz e con risoluzione di 1812 x 2176 pixel. Una vera gioia per gli occhi. La piega c'è, ma visto il formato più grande, è difficile notarla una volta che ci si abitua. A meno che non si la vostra ossessione. In quel caso nulla potrebbe farvi cambiare idea probabilmente. Il formato squadrato non è ottimale per la visione di contenuti in 16:9, ma è perfetto per usare più di una app in contemporanea. E il software Samsung lo favorisce molto.