Recensione Samsung Galaxy Z Flip 5: tutto quello che dovreste sapere

Siamo così arrivati alla quinta generazione di Z Flip 5. Una generazione speciale per Samsung, non solo per i cambiamenti portati al prodotto ma anche perché è stato lanciato a Seoul, nella sua madre patria, dove gli smartphone pieghevoli sono ormai una realtà consolidata nel pubblico generalista. Potrà questo Z Flip 5 diventare un must have anche in Europa e in Italia? Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Confezione

Non c'è pieghevole che tenga. Ormai le confezione dei dispositivi top di gamma Samsung sono ridotte all'osso. Troviamo infatti solo il cavo USB-C/USB-C per lo scambio dati e la ricarica, ma nessun alimentatore da parete o altro accessorio. Ancora una volta però Amazon vi viene in vostro soccorso includendolo nel pacchetto se comprerete lo smartphone da loro.

Costruzione ed Ergonomia

Se ammettiamo che ci eravamo ormai abituati anche alla cerniera dei precedenti Z Flip, è innegabile come la simmetria di questo dispositivo sia più appagante e che non torneremo più indietro. I due pannelli sono in robustissimo Gorilla Glass Victus 2, mentre la cerniera è in Armor Alluminum . Lo smartphone è poi ancora più sottile da chiuso. Rimane ovviamente più spesso quando viene chiuso a conchiglia ma per moltissime tasche è comunque più comodo di uno smartphone "normale". In più rispetto alla concorrenza la cerniera continua a dare una sensazione di solidità superiore.

Le prestazioni di questo smartphone sono eccezionali, più dei suoi concorrenti che non hanno "osato" mettere questa CPU nei loro flip-phone. Come ha gestito Samsung tutta questa potenza? Lo smartphone dopo pochi minuti di utilizzo molto intenso (per esempio gaming 3D) riduce le prestazioni della sua CPU attorno al 60%, rimanendo però stabili anche per un periodo molto lungo. Questa decrescita rapida di potenza permette comunque di avere più potenza dei concorrenti (o di Z Flip 4) nell'eseguire operazioni che richiedono molta potenza. Si genererà però comunque un po' di calore a fianco delle fotocamere, dovuto soprattutto all'estrema sottigliezza dello smartphone che non permette probabilmente di dissipare diversamente questo calore.

Fotocamera

Non ci sono vere novità nel comparto fotografico di questo Samsung Z Flip 5, almeno formalmente. Ma ricordiamoci che a ogni cambio di processore cambia anche il processore di immagine. Il sensore principale stabilizzato otticamente è da 12 megapixel con apertura ƒ/1.8. Quello grandangolare è da 12 megapixel ƒ/2.2. Anche quest'anno manca una fotocamera con zoom ottico. Comprensibile viste le dimensioni dello smartphone, ma rimane un peccato. La fotocamera interna è da 10 megapixel ed ha un'apertura ƒ/2.2. Lo smartphone permette di realizzare dai nostri test delle ottime foto e abbiamo notato dei miglioramenti rispetto al modello dell'anno precedente, in termini di bilanciamento luci e definizione. Non ci sono invece moltissime novità nelle foto notturne, che sono forse leggermente un passo indietro rispetto ad alcuni concorrenti premium (come per esempio S23 Ultra).

Quello che davvero rende vincente Z Flip 5 è la "flessibilità" delle sue fotocamere. Il poter essere utilizzato da chiuso con le sue fotocamere principali e la possibilità di sfruttare la modalità Flex come un cavalletto sono vincenti.

Potrete anche sfruttare lo schermo esterno per far vedere un'anteprima di scatto al soggetto inquadrato anche quando lo usate in modo "canonico". Lo schermo esterno è ora sufficientemente grande per funzionare davvero bene allo scopo, dove fino a Z Flip 4 ci si doveva in qualche modo accontentare. Quando si scatta con lo smartphone chiuso si dovrà fare attenzione ai settaggi, per evitare di scattare in formato quadrato perdendo un po' di ampiezza, così come di girare video in 9:16 invece che in 16:9 per sfruttare il 4K a 60fps. Non cambia nulla, se li volete in orizzontale vi basta registrare ruotando lo smartphone di 90°. Molto buoni i video, sia a smartphone aperto che a smartphone chiuso, anche molto stabili.

Come per le foto soffrono solo un po' al buio. Con la grandangolare bisogna scendere ai 30fps. In modalità selfie bisogna tenere il braccio abbastanza steso perché il campo del sensore principale non è ampissimo.