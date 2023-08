Recensione Samsung Galaxy Watch 6: il migliore per Android

Non solo smartphone pieghevoli. Dopo la recensione del nuovo Z Flip 5 vi proponiamo la recensione del nuovo smartwatch dell'azienda coreana, appena lanciato sul mercato. Si tratta di Galaxy Watch 6, accompagnato per l'occasione anche dal ritorno della versione Classic. Scopriamo cosa cambia nella nostra recensione completa.

Confezione

Costruzione e Vestibilità

Galaxy Watch 6 è indiscutibilmente identico alla vista rispetto al precedente modello. Eppure in realtà cambia e cambia a sufficienza per cambiare l'esperienza d'uso quotidiana. La scheda tecnica parla di uno spessore di 9mm, quasi 1 millimetro in meno rispetto al passato, ma quello che per noi ha davvero fatto la differenza è il nuovi cinturino, con un sistema di aggancio e sgancio a pulsante molto più comodo. Abbiamo però apprezzato soprattutto il nuovo materiale più morbido che fa si che sia meno rigido attorno ai polsi più esili (come quello di chi vi scrive). Forse quest'anno non sentirò la necessità di sostituire il cinturino.

Lo smartwatch è ancora resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 e supporta immersioni fino a 5ATM.

L'orologio è fra i più compatti al polso, almeno in questa variante da 40 millimetri. È disponibile anche nella variante da 44 millimetri (quella che abbiamo provato di Watch 5 lo scorso anno) e nel modello Classic invece da 43 e 47 millimetri, con una ghiera ruotante, ma per il resto portando in dote le stesse specifiche. Dovete scegliere ovviamente in base al vostro gusto personale, visto che non ci sono altre specifiche diverse.