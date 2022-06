Recensione Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: l'unico 👑 Android

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un tablet indubbiamente enorme. Era impossibile diversamente considerando la diagonale. Si tratta di un tablet da oltre 32 x 20 centimetri con uno spessore però di soli 5,5 millimetri . Una sottile lastra di metallo molto rigida, comoda nel complesso da tenere in mano, anche se il peso è di circa 726 grammi , non pochi in assoluto. Non è un tablet pensato per essere usato a lungo mentre lo si tiene in mano, ed è anche per questo che parleremo più approfonditamente anche della cover tastiera. I tasti fisici sono posizionati su uno dei lati lunghi, mentre all'opposto troviamo i pin magnetici per collegare l'appena citata cover tastiera.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un vero tablet top di gamma dal punto di vista hardware. Senza se e senza ma. Abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, con GPU Adreno 730 con processo produttivo a 4 nanometri, 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, espandibili tramite una microSD. La connettività è eccellente. Abbiamo il Wi-Fi 6E di ultimissima generazione, il GPS assistito, il Bluetooth 5.2 e anche l'uscita video tramite porta USB-C 3.2, perfetto per collegarlo ad un secondo monitor oppure ad uno schermo per una presentazione. L'audio infine è garantito da ben 4 speaker realizzati in collaborazione con AKG , che offrono un audio pieno e cristallino. Indubbiamente uno dei punti più rilevanti di questo tablet.

Display

Lo schermo è un enorme 14,6 pollici di diagonale . Ad oggi è probabilmente il più grande vero tablet Android che abbiamo mai avuto modo di provare e di conseguenza lo è anche il suo schermo. È realizzato in tecnologia SuperAMOLED, offrendo una luminosità e una nitidezza veramente spettacolare, ampiamente superiore a buona parte dei concorrenti in circolazione, che non riescono ad avvicinarsi alla risoluzione di 1848 x 2960 pixel di questo pannello (in formato 16:10). In più il pannello è protetto da un vetro Gorilla Glass 5. È veramente impossibile non innamorarsi all'istante dello schermo di questo Tab S8 Ultra. È il miglior biglietto da visita che si potesse avere. Questo anche perché supporta anche l' HDR10+ e soprattutto ha un refresh rate adattivo fino a 120 Hz .

Software

Su tablet di questa dimensione solitamente il software non riesce a tenere testa a tutto l'hardware messo in campo, cosa che invece è vera solo in minima parte su questo Tab S8 Ultra. Questo perché, nonostante Android non sia ancora un sistema operativo veramente pensato per tablet di queste dimensioni, Samsung è comunque riuscita a dare una sua dignità alla One UI, garantendo una buona flessibilità nell'aprire più applicazioni (fino a 3 affiancate e altre in sovraimpressione) e attivando delle funzioni "Labs" che garantiscono di riuscire a usare agevolmente anche su uno schermo così ampio, app che nativamente erano pensate solo per lo schermo di uno smartphone.

In più qui Samsung DeX, l'interfaccia "desktop" di Samsung diventa centrale. Questo perché a nostro giudizio diventa la prima scelta di utilizzo, soprattutto se al tablet è collegata la sua cover tastiera. In questa interfaccia, per chi non la conoscesse, tutti i controlli rapidi vengono spostati in una barra in basso (in stile Windows) e le applicazioni vengono aperte di default in finestra, garantendo comunque un'ottima flessibilità. Tra le altre funzionalità del sistema segnaliamo la possibilità di clonare alcune app per usarle con più account e la possibilità di fare telefonate nella variante 5G.

Tutto il software è basato su Android 12 e al momento della recensione è aggiornato con le patch di maggio 2022.