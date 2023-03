Recensione Samsung Galaxy S23: amarlo è facile

Confezione

Possiamo chiamarlo "minimalismo", ma la realtà è semplice: anche quest'anno nella confezione di Galaxy S23 troviamo solo il cavo USB-C/USB-C. Per fortuna Amazon propone un bundle in cui l'alimentatore originale è sempre incluso.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy S23 è un piccolo gioiello di costruzione. Non solo perché eredita tutte le caratteristiche del fratello maggiore, ma perché in più lo fai in una scocca molto più compatta e di fatto molto più maneggevole e tascabile. La forma stondata del profilo va poi a incastrarsi perfettamente nel display piatto frontale. In mano è un piacere da utilizzare e anche il retro in vetro Gorilla Glass Victus 2 satinato trasmette un'ottima sensazione di qualità. Dal punto di vista del design apprezzavamo di più la soluzione con "l'isola" di S22, ma ammettiamo che in termini di armonia e simmetria, soprattutto al tocco, questa soluzione sia vincente.

Samsung Galaxy S23 è uno smartphone top di gamma a tutti gli effetti. Lo smartphone mette sul piatto il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che ha una frequenza massima di 3,36 GHz, più alta rispetto allo stesso processore montato sulla concorrenza. In più abbiamo una GPU Adreno 740 e 8 GB di RAM. È vero, sul fronte RAM alcuni concorrenti hanno fatto meglio, e per quanto considerando la cifra spesa avremmo apprezzato un aumento rispetto al passato, possiamo anche ammettere che nell'utilizzo quotidiano non si noti la differenza. La RAM è LPDDR5X e la memoria interna è UFS 3.1 o UFS 4.0 in base al taglio scelto: 128 o 256 GB, purtroppo non espandibile.

Ottima la connettività: NFC, Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3 e supporto eSIM. Per quanto riguarda le SIM supporta comunque anche due nanoSIM in formato fisico. Presente poi l'uscita video tramite USB-C 3.2. Manca l'ultrawideband, ma considerando lo stato attuale di questa tecnologia non è un vero difetto.

Ottimo il lettore di impronte digitali nel vetro frontale e buono lo sblocco con il volto, che però è sempre 2D.

Nel complesso possiamo poi ritenerci molto soddisfatti delle prestazioni offerte da questo processore, anche sul lungo periodo, dimostrando come la scelta di passare al processore di Qualcomm sia stata vincente per l'azienda.