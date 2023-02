Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: IL top di gamma

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

S23 Ultra è uno smartphone grande, non per tutti. È spesso 8,9 millmetri e ha un peso di ben 234 grammi. È però ancora una volta resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 . Non cambia nel complesso il design delle fotocamere posteriori che "spiccano" dalla scocca singolarmente.

Samsung Galaxy S23 Ultra è quasi indistinguibile dal modello precedente. Solo chi lo ha posseduto potrebbe probabilmente distinguere al volo i due modelli. S23 Ultra è realizzato con una protezione in vetro Gorilla Glass Victus 2 opaco e satinato. Il profilo, sempre in alluminio, è invece lucido ed è leggermente più piatto rispetto al modello precedente, questo per integrarsi al meglio con il nuovo display frontale meno curvo.

Era da Samsung Galaxy S5 che l'azienda coreana non utilizzava un processore Qualcomm su uno smartphone della famiglia Galaxy S, ma è già qualche anno che invece li troviamo nei suoi pieghevoli (qui Z Fold 4 ) e avevamo le idee abbastanza chiara su cosa aspettarci. Ed è andata così. Le prestazioni sono eccellenti, ma è la capacità di garantire prestazioni sul lungo periodo (per esempio quando si gioca o si fanno molti video) che fa davvero la differenza, con uno smartphone che offre prestazioni attorno all'80% anche dopo 30 minuti di stress test e che trasforma questa energia in calore solo parzialmente, facendo diventare lo smartphone tiepido, ma mai davvero caldo.

La scheda tecnica potrebbe sembrare solo leggermente diversa dallo scorso anno, ma in realtà ci sono molti cambiamenti. Il primo è ovviamente il nuovo processore Snapdargon 8 Gen 2 octa core con GPU Adreno 740. È un system-on-a-chip di ultimissima generazione, con processo produttivo a 4 nanometri e che supporta le ultime tecnologie in termini di connettività: Wi-Fi 6E (non Wi-Fi 7 purtroppo), Bluetooth 5.3 , NFC, GPS dual band, USB-C 3.2 con uscita video e anche ultrawideband .

Fotocamera

Molto bene la parte video, dove la nuova stabilizzazione del sensore principale ha sortito effetto. L'angolo di stabilizzazione sale da 1,5° a 3° . Questo si trasforma in video più stabili in ogni condizione e con più dettaglio quando la luce è poca. I video si possono registrare in 4K a 60fps da tutte le fotocamere, anche se non è possibile passare da una fotocamera all'altra in questa modalità, ma solo a 30fps.

Bene anche le immagini notturne e quelle con la fotocamera grandangolare, anche se qui avremmo voluto vedere una risoluzione maggiore. Ci siamo poi ricreduti sulla fotocamera frontale, che ha sì una risoluzione minore rispetto al passato, ma dove si è fatto un buon lavoro, sia per le foto che sui video: la definizione è migliorata in praticamente tutti i casi e soffre solo quando c'è poca luce.

La nuova fotocamera di Samsung fa egregiamente il suo dovere. Scatta di default a 12 megapixel unendo 16 pixel in uno , mentre è disponibile lo scatto a 50 megapixel con il pixel binning 4 in 1 nella modalità Pro. Le immagini sono nitide, la messa a fuoco è eccezionale e anche la gestione delle luci sembra impeccabile. Rispetto ad altri concorrenti forse avremo alzato le luci in alcuni scatti al chiuso, ma nel complesso riteniamo che sia estremamente difficile trovare dei difetti a questi scatti, che sono fra i migliori in praticamente ogni condizione di luce e di zoom, soprattutto considerando che non esistono ormai quasi più concorrenti con zoom così spinti.

La fotocamera principale di questo Samsung Galaxy S23 Ultra è la nuova 200 megapixel realizzata dall'azienda stessa, con apertura ƒ/1.7, accompagnata da una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e due fotocamere da 10 megapixel, una zoom 3x ƒ/2.4 e una 10x ƒ/4.9. Si tratta di un eccezionale kit fotografico, in controtendenza con la semplificazione sempre maggiore dei concorrenti, dove probabilmente si punta a mantenere i costi i più bassi possibili in questo momento di complicazioni nel mercato dei componenti.

Tra le novità troviamo nell'app Pro (che permette di scattare in RAW ed è integrata con Adobe Lightroom) è possibile anche scattare in modalità multi esposizione o nella nuova modalità per fotografare le stelle, anche sfruttando una traccia che mostra la loro posizione. Anche nell'Hyperlapse c'è una funzionalità specifica per le stelle.

Display

Software

Samsung ha integrato in questo smartphone la sua ultima interfaccia One UI 5.1 basata su Android 13, in questo caso aggiornato con le patch di gennaio 2023.

Il sistema è fluidissimo e come da aspettative, create dalla famiglia Z Fold con processore Snapdragon, siamo davanti alla migliore incarnazione del software dell'azienda. Il software è scattante e non mostra mai un rallentamento: le animazioni sono puntuali e i microlag delle precedenti versioni sembrano un vecchio ricordo. Le novità dell'ultima interfaccia integrano una nuova opzione per mostrare le notifiche complete solo quando viene riconosciuto il volto e la possibilità di scontornare una foto tenendo premuto sul soggetto dalla galleria.

Ovviamente sono presenti tutte le funzionalità del software Samsung più avanzate com anche DeX per avere un'interfaccia desktop sia tramite cavo che in versione wireless (dove compatibile). Comodo per trasformarlo in uno strumento di lavoro, soprattutto se abbinato all'immancabile S Pen, presente nella famiglia S Ultra dalla scorsa generazione e che ha ereditato tutte le funzioni dei Galaxy Note. Può essere usata per prendere appunti (anche a schermo bloccato) a fare delle annotazioni su delle foto o degli screenshot, disegnare o anche controllare a distanza lo smartphone, per esempio per scattare delle foto.

Nel nostro test abbiamo riscontrato un paio di disconnessioni della S Pen, ma potrebbero essere specifiche del nostro dispositivo di prova.

Non manca poi la modalità di gioco, il menù laterale, la modalità ad una mano e la possibilità di forzare il multischermo per tutte le app. Sì anche per Instagram e TikTok. Possibile poi usare alcune app di messaggistica con un secondo account, comodo soprattutto quando si usa lo smartphone come dispositivo dual SIM.

Cosa si potrebbe migliorare nella versione 6? Forse una selezione di temi predefiniti con una scelta più minimale nelle palette colori e le icone.