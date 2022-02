Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra: il Note è tornato

Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra Come ogni inizio anno anche nel 2022 Samsung è pronta a lanciare sul mercato il suo nuovo smartphone top di gamma. Da una posizione di privilegio, vista la popolarità, ma da una posizione anche molto delicata, visto che il suo pubblico si aspetta il meglio. E per stupire questo pubblico Samsung ha cambiato il suo modello Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra infatti è anche un Samsung Galaxy Note. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] 1279,00 € Vedi l'offerta PRO Display perfetto

Display perfetto Hardware ricco di dettagli di qualità

Hardware ricco di dettagli di qualità Fotocamere eccellenti

Fotocamere eccellenti S Pen integrata CONTRO Parzialmente compatibile con i giochi 3D

Parzialmente compatibile con i giochi 3D Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Grande e non leggero

Grande e non leggero Prezzi alti

Confezione

Anche quest'anno il nuovo Galaxy S22 ha un contenuto della sua confezione estremamente minimale: foglietto illustrativo e cavo USB-C/USB-C. Ci pensa per fortuna Amazon ha dotare lo smartphone di un alimentatore (anche se è quello da "soli" 25W).

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo S22 Ultra è ancora una volta un "gioiello". Ammettiamo che forse eravamo più convinti in assoluto del design di S21 Ultra (che tra l'altro è stato mantenuto in S22 e S22+), ma anche questo dispositivo si difende comunque con una scelta estetica comunque ponderata e gradevole. Le forme sono quelle della famiglia Galaxy Note: stondate ai lati e "tagliate" sui lati corti. È uno smartphone dalle dimensioni decisamente generose, con uno spessore di 8,9 millimetri ma soprattutto con un peso di 226 grammi. Non per tutte le tasche. Ha però il vantaggio di essere protetto da un doppio vetro curvo Gorilla Glass Victus+ (in esclusiva per Samsung) e di essere ancora resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68.

Hardware

Ovviamente anche Galaxy S22 Ultra è uno smartphone premium dal punto di vista dell'hardware. Abbiamo il nuovissimo processore Exynos 2200 octa core a 4nm, con un processore grafico Xclips 920 realizzato assieme ad AMD, leader nel mondo PC e al suo primo vero tentativo nel mondo Android. Il risultato è tantittima potenza, tantissime potenzialità (come il ray tracing hardware), ma ancora non moltissimo controllo. Il processore lavora molto bene ed è un'evoluzione dell'apprezzatissimo Exynos 2100. Gestisce molto bene le temperature anche se sul lungo utilizzo intensivo la CPU soffre di un po' di thermal throttling. Calano un po' le prestazioni, ma non aumenta troppo la temperatura e c'è una discreta tenuta della batteria. Per la GPU il discorso è diverso. Come detto le potenzialità sono notevoli, ma al momento del lancio nessun gioco o applicazione molto avida di risorse riesce a sfruttarla appieno. Anzi: Call Of Duty Mobile funziona solo al minimo dei dettagli e Fortnite mostra evidenti glitch. Altri giochi, come Asphalt 9 invece funzionano alla perfezione. Ci vorrà del tempo affinché gli sviluppatori aggiornino i loro giochi, ma è indubbio che è un peccato non avere una vera macchina da gioco al lancio per un prodotto che punta alla perfezione. Se possa Samsung lavorare lato suo per risolvere alcuni di questi problemi ancora non ci è dato saperlo. Tutto il resto è da vero smartphone premium. 12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile. A questi tagli si aggiunge anche una variante 8/128, adatta solo a chi vuole l'ultimo Galaxy Note a tutti i costi. Eccellente la connettività: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, supporto eSIM (oltre alla doppia SIM) e ultrawideband. A questo si aggiunge la porta USB-C 3.1 a completare un comparto connettività impossibile da trovare altrove. Molto buono anche l'audio stereo, benché non sia il migliore in assoluto della categoria. Ricordiamo poi che Samsung Galaxy S22 Ultra ha di nuovo il supporto per la S Pen, ma questa volta oltre ad essere inclusa nel prezzo potrete anche alloggiarla nel suo scompartimento all'interno dello smartphone. La nuova penna ha ora una latenza di 2,8ms, invece di 9, grazie ad un nuovo pannello Wacom e un sistema predittivo che anticipa il vostro movimento.

Fotocamera

Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di tre sensori fotografici principali: una 108 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare, una 10 megapixel ƒ/2.4 zoom 3x e una 10 megapixel ƒ/4.9 zoom 10x. Una combinazione già vista sul precedente modello e sempre accompagnata dal laser autofocus. I risultati sono simili a quello dello scorso anno, anche se abbiamo notato alcune migliorie come per esempio sullo zoom che appare più stabile rispetto a prima. Le immagini sono nitide, la messa a fuoco rapida e il bilanciamento dei colori quasi perfetto. Anche con poca luce otterrete scatti molto buoni. Al buio la modalità notturna "fa miracoli" con scatti ricchi di dettagli e con poco rumore digitale. Ancora una volta la grandangolare funge da fotocamera macro e abbiamo il RAW a 16 bit. Non c'è molto che non abbiamo già detto in passato. Confermiamo come Galaxy S22 Ultra sia il set di fotocamere più completo in circolazione, a cui si aggiunge la già rodata e apprezzata fotocamera frontale da 40 megapixel. Molto bene anche i video che si possono registrare in 4K a 60fps o anche in 8K a 24fps. I filmati in 4K sono di ottima qualità e molto stabili. Peccato solo che nonostante sia possibile registrare a 60fps da tutte le fotocamere il passaggio durante la registrazione può essere fatta solo fra la principale e la frontale. Dove i video sono migliorati di più sono nella modalità notturna, dove è nettamente migliorato il dettaglio e diminuito il rumore. Finalmente una dichiarazione su lavoro dell'intelligenza artificiale che non si è dimostrata una trovata commerciale. Speriamo che la concorrenza possa prendere esempio.

Display

Il display è un ampio 6,8 pollici di diagonale con i bordi curvi. È un pannello Dynamic AMOLED LTPO che supporta il refresh rate adattivo fra 1 e 120 Hz e che ha una risoluzione QhD+ (1440 x 3088 pixel). Supporta ora una luminosità massima di picco di 1750 nits ed è ovviamente presente il supporto all'HDR10+. Non manca l'always-on display. Un display eccellente: ancora una volta probabilmente il migliore su cui godere dei vostro contenuti multimediali preferiti. Una nota: non c'è più la pellicola preapplicata.

Software

Samsung Galaxy S22 Ultra ha al suo interno Android 12 con le patch di gennaio 2022 (al lancio) e con la personalizzazione della One UI 4.1. Non spenderemo troppe parole su questa rodatissima interfaccia ma proveremo a elencare le funzioni che più ci piacciono: Samsung Pay, Samsung DeX per usare il telefono come PC su un monitor o una TV, il doppio account, il game launcher, la personalizzazione dei colori di Android 12 e la barra laterale. Ma non solo: adesso abbiamo la possibilità di forzare tutte le app per funzionare in multitasking: qualcuno ha detto Instagram? Parlando di social network l'azienda ha implementato le ultime camera API di Android 12, ma non si notano grandi differenze nella registrazione delle storie Instagram o dei video TikTok. L'unica azienda con cui c'è la partnership per una perfetta integrazione al momento è Snapchat. Non è il primo Galaxy S con supporto S Pen ma è il primo che integra un alloggiamento nella scocca: è decisamente più probabile che ora la userete con maggior frequenza. Avrete quindi la possibilità di prendere note rapidamente (anche nel blocco schermo) o di fare alcune azioni a distanza grazie al tasto fisico presente sulla penna in modalità Bluetooth. Peccato solo per alcuni bug in certi giochi, come menzionato prima. Ma c'è una cosa che va messa in risalto più di tutte le funzioni della One UI: Samsung a promesso per questo (e altri) smartphone ben 5 anni di aggiornamenti di sicurezza e 4 di nuove versioni Android. In sostanza Samsung si sta inponendo come l'unica azienda nel mondo Android che fa promesse chiare e a lungo termine sugli aggiornamenti software. 5 anni sono probabilmente più del tempo medio in cui un utente possiede uno smartphone prima di cambiarlo.

Autonomia

Samsung Galaxy S22 Ultra monta al suo interno una batteria da ben 5.000 mAh. Potrebbe sembrare scontato, ma non lo è, visto lo spazio occupato dentro lo smartphone dalla S Pen. L'ultimo Galaxy Note era dotato di una batteria da 4.400 mAh. L'autonomia garantisce una giornata di utilizzo per quasi tutti i tipi di utilizzo. Se siete degli utilizzatori "hardcore" c'è però un'altra bella novità: la ricarica rapida a 45W. Abbiamo poi ancora la ricarica wireless a 15W e anche la ricarica wireless.

Prezzo

Samsung Galaxy S22 Ultra ha un prezzo di partenza di 1279€, che diventano 1379€ per il taglio 12/256, il primo che consiglieremmo. Saliamo poi a 1489€ per il modello 12/512 e a ben 1689€ per quello 12/1TB. Se vi consola (e ne dubitiamo) sono comunque 180€ dell'iPhone 13 Pro Max con stessa memoria interna. Molto cari ma purtroppo in linea con il mercato. Per chi lo acquista fino al 10 marzo sono incluse le Galaxy Buds Pro e 100€ di sconto aggiuntivo se date indietro il vostro vecchio smartphone. Qui maggiori dettagli.

Foto

Foto

Nota: visto il problema con i giochi 3D e la GPU, torneremo su questa recensione se le cose dovessero cambiare nel prossimo futuro, riservandoci anche di modificare il voto.

Giudizio Finale Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra è lo smartphone premium che ci saremmo aspettati: schermo perfetto, fotocamere al top, software completo, connettività inarrivabile e una batteria da ben 5.000 mAh. Peccato solo per la GPU poco supportata che scontenta (al momento) il popolo dei videogiocatori. Ma in tutto ciò la S Pen è da sola quasi il fulcro della sua esistenza: la tribù dei fan S Pen ha di nuovo trovato casa. Sommario Confezione 5 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 8.5 Fotocamera 9 Display 10 Software 8.5 Autonomia 7.5 Prezzo 6 Voto finale Samsung Galaxy S22 Ultra Pro Display perfetto

Display perfetto Hardware ricco di dettagli di qualità

Hardware ricco di dettagli di qualità Fotocamere eccellenti

Fotocamere eccellenti S Pen integrata Contro Parzialmente compatibile con i giochi 3D

Parzialmente compatibile con i giochi 3D Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Grande e non leggero

Grande e non leggero Prezzi alti



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.

Samsung Galaxy S22 Ultra Display 6,8" QHD+ / 1440 x 3200 PX

Fotocamera 108 MPX ƒ/1.8

Frontale 40 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.8 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 GB Espandibile

Batteria 5000 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi