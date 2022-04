Recensione Samsung Galaxy S22+: un iPhone con Android?

Confezione

Ancora una volta la confezione di S22+ non stupisce certo in positivo, contenendo solo il cavo USB-C/USB-C. Se acquistate però S22+ su Amazon avrete in omaggio anche l'alimentatore.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy S22+ esteticamente ricorda moltissimo il modello dell'anno precedente, con il modulo fotografico sporgente a filo con l'angolo. Ma in realtà il lavoro di affinamento è stato notevole. Il retro (e anche la parte frontale) è adesso completamente piatta con un retro in vetro satinato piacevolissimo al tatto e che non trattiene per niente le impronte. Il profilo in metallo lucido invece è stato reso meno leggermente meno stondato. Tenere in mano questo Galaxy S22+ riporta alla mente, che piaccia o no, la sensazione di qualità di quando si tiene in mano un iPhone 13 Pro (che ricordiamoci però è in acciaio). La cura che Samsung ha messo in questo smartphone è al momento inarrivata a nostro giudizione nel resto del panorama Android. E lo ha fatto senza stravolgere l'identità del telefono (come invece ha fatto per S22 Ultra). In più lo smartphone rimane impermeabile secondo lo standard IP68. Le dimensioni sono generose ma gli spazi sono sfruttati al meglio: così tanto da essere riusciti anche a fare la parte frontale simmetrica. Finalmente.

Hardware

L'hardware di questo smartphone è da vero top di gamma. Abbiamo il processore Exynos 2200 octa core da 2,8 GHz a 4 nanometri e con processore grafico Xclipse 920 in collaborazione con AMD. La RAM ammonta a 8 GB e abbiamo 128 o 256 GB di memoria interna, seppur non espandibile. Le prestazioni dello smartphone sono ottime e tutto lo smartphone scorre in modo fulmineo. Questo ci dimostra ancora una volta l'ottimo lavoro fatto da Samsung sia sulla CPU che sugli aggiornamenti software. Rispetto al lancio infatti adesso le problematiche con app e giochi di vario sembrano essere in buona parte rientrate. L'unica nota un po' stonata è sulle prestazioni sul lungo periodo: lo smartphone soffre un po' di thermal throttling, andando ad abbassare le prestazioni e scaldando un po' la scocca. Questo ha ripercussioni anche sull'autonomia. Ottima la connettività : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, uscita video tramite porta USB-C 3.2 e anche pieno supporto alle eSIM. Ottima anche la vibrazione ed è anche presente il supporto all'ultrawideband e troviamo il lettore di impronte digitali ultrasonico nel display: precisissimo e abbastanza veloce. Come sempre manca il jack audio per le cuffie. Molto buono l'audio stereo (garantito dallo speaker e dalla capsula auricolare), realizzato in collaborazione con AKG.

Fotocamera

Samsung Galaxy S22+ non offre particolari novità nel campo fotografico, ereditando quanto di buono visto lo scorso anno. Abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e uno zoom ottico 3x stabilizzato da 10 megapixel ƒ/2.4. Si tratta di un ottimo kit fotografico che supera nelle specifiche (e anche nei risultati) molti dei concorrenti premium. Le foto scattate sono nitide, con colori ben bilanciati, ottima gestione delle luci e lo scatto è semplice e agevole grazie al buon software e l'ottima messa a fuoco. Bene anche la fotocamera frontale anche se si ferma a soli 10 megapixel (ƒ/2.2). Anche se non ci sono quindi significative novità i risultati rimangono assolutamente all'altezza delle (alte) aspettative. Bene anche per gli scatti di notte, anche senza dover ricorrere alla specifica modalità. Bene anche i video in 4K a 60fps, anche se bisogna scendere ai 30fps per avere la migliore stabilizzazione e anche per poter sfruttare la possibilità di cambiare fotocamera durante la registrazione. Si possono comunque registrare video in 8K a 24fps, con un ritaglio minore rispetto allo scorso anno.

Display

Galaxy S22+ di Samsung è dotato di un pannello da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) e realizzato in tecnologia Dynamic AMOLED. Non è LTPO ma ha comunuque un refresh rate variabile, anche se "solo" fra 48 e 120 Hz. Lo schermo supporta l'HDR10+, ha una luminosità di picco di ben 1.750 nits ed è protetto da un Gorilla Glass Victus+. Saranno felici in molti di scoprire che lo schermo è poi completamente piatto (non ha neanche la leggera curvatura ai bordi dei vetri 2.5D). Uno schermo sostanzialmente quasi perfetto.

Software

All'interno della variante Plus di S22 troviamo Android 12 aggiornato al momento con le patch di aprile 2022 e con la One UI 4.1. Questo smartphone è la massima espressione dell'impegno che Samsung ha voluto mettere negli aggiornamenti dei suoi software. Di fatto il telefono è costantemente aggiornato, anche in modo rapido e lo sarà ben 5 anni, con 4 nuove versioni software (sì, quindi fino ad Android 16!). Nessuno nel mondo Android ha messo un impegno simile nel suo piano di business, neanche Google. In più l'azienda ha anche dimostrato di saper lavorare sui suoi problemi, seppur non sia comunque mai bello lanciare un software "beta" su un telefono in vendita. Tra le funzionalità più avanzate abbiamo la modalità desktop di Samsung DeX, i temi di Android 12, la possibilità di forzare tutte le app in multiwindows (sì, anche Instagram) e il Game Launcher. Non mancano il supporto al doppio account, la barra laterale per le scorciatoie e anche l'ottimizzazione dei software social per sfruttare al meglio la fotocamera, anche se al momento si è partiti solo da Snapchat.

Autonomia

Samsung Galaxy S22+ è dotato di una batteria da 4.500 mAh, capiente ma non enorme considerando anche le dimensioni. Questa batteria garantisce circa un giorno di autonomia con utilizzo medio, ma vi servirà un'altra ricarica prima di cena nel caso di una giornata particolarmente stressante. Per fortuna troviamo il supporto alla ricarica a 45W e quella wireless a 15W. Presente ancora una volta la ricarica wireless inversa.

Prezzo

Samsung Galaxy S22+ viene proposto a 1079€ in Italia nel taglio 8/128 e a 1129€ per quello 8/256. Sono cifre decisamente importanti e che al momento, visto il poco sconto con cui è possibile trovarli online, sono anche difficilmente giustificabili. Con qualche centinaio di euro di sconto potrebbero sicuramente diventare molto più appetibili. Continuate a controllare i box Amazon a seguire per eventuali sconti. Su Amazon riceverete anche il caricabatteria in omaggio.

Giudizio Finale Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22+ è una timida novità rispetto a S21+. Ha comunque una sua chiave di lettura visto che noi abbiamo apprezzato moltissimo l'enorme passo in avanti sulla qualità costruttiva, pur mantenendo il design quasi invariato. E le conferme poi sono tutte eccellenti: fotocamera, display e software. Bene anche il nuovo processore che ha beneficiato degli ultimi aggiornamenti. Meno l'autonomia che per qualcuno potrebbe non bastare. Sommario Confezione 5 Costruzione ed Ergonomia 9.5 Hardware 8.5 Fotocamera 8.5 Display 9.5 Software 8.5 Autonomia 6.5 Prezzo 6 Voto finale Samsung Galaxy S22+ Pro Ottima qualità costruttiva

