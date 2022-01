Recensione Samsung Galaxy S21 FE: un illustre ritardatario

Confezione

Come ormai Samsung ci ha abituato sui suoi top di gamma nella confezione è ormai presente solo il cavo USB-C/USB-C. Nessun alimentatore accompagna più la vendita degli smartphone di fascia alta di Samsung.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista del design questo Galaxy S21 FE ricalca fedelmente tutto quello che abbiamo visto nella famiglia lanciata nel 2021. È una linguaggio di design molto riconoscibile e lo apprezziamo molto. Il profilo è ancora in metallo, ma adesso il modulo della fotocamera è incorporato nella cover posteriore in plastica, una soluzione un po' più economica. Nonostante questo lo smartphone rimane resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68, il che è sicuramente molto apprezzabile. In mano è poi anche abbastanza leggero grazie ai suoi 177 grammi di peso.

Hardware

Se le premesse potrebbero essere quelle di un medio gamma la scheda tecnica leva ogni dubbio. Questo S21 FE è a tutti gli effetti un vero top di gamma. Abbiamo un processore Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, una GPU Adreno 660 e 6 o 8 GB di RAM. Forse nel 2022 il taglio da 6 GB potrebbe iniziare a stare un po' stretto. La memoria interna ammonta invece a 128 e 256 GB, non espandibili. Manca purtroppo anche il jack audio per le cuffie. Ottima la connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS assistito e anche uscita video tramite la porta USB-C 3.1. Abbiamo anche il pieno supporto al dual SIM, ma non c'è invece il supporto alla eSIM. Lo sblocco dello smartphone più avvenire anche sfruttando il buon lettore di impronte digitali inserito all'interno del display. L'audio è stereo ed è più che discreto per la tipologia di prodotto.

Fotocamera

Samsung Galaxy S21 FE ha una soluzione di fotocamere molto interessante, seppur niente affatto innovativa, soprattutto per la famiglia S21. Abbiamo un sensore da 12 megapixel ƒ/1.8 stabilizzato otticamente, uno da 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e anche una fotocamera con zoom ottico 3x da 8 megapixel ƒ/2.4. Questo trio di sensori permette di scattare foto di ottima qualità con buona luce. Al calare della luminosità ambientale si iniziano a vedere un po' di limiti, ma la modalità notturna comunque fa bene il suo dovere nel tirare fuori immagini con un buon dettaglio anche al buio. Non vi potrete aspettare la flessibilità e i risultati di un S21 Ultra, ma le nostre aspettative da top di gamma Samsung non sono state disattese. Discreta anche la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.2, che però scatta di default a 8 megapixel e che non sempre ha la nitidezza che ci aspettavamo. La fotocamera grandangolare fa bene il suo dovere in ogni condizione di luce, mentre il sensore 3x sembra faticare un po' di più e non sempre gli scatti sono all'altezza delle aspettative. Meglio fare qualche prova in più. Molto bene i video in 4K a 60fps che godono anche di una buona stabilizzazione, anche dalla fotocamera frontale. Bisogna scendere ai 30fps però per poter sfruttare la fotocamera zoom e quella grandangolare.

Display

Samsung Galaxy S21 FE è dotato di un buon display da 6,4 pollici di diagonale realizzato in tecnologia AMOLED e con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel). Questo pannello supporta anche la modalità con refresh rate aumentato a 120 Hz, anche se non ci sono step intermedi fra i 60 e i 120 Hz. Supporta anche l'HDR e l'awlays-on display. A tutti gli effetti il display di questo smartphone è ancora una volta il punto forte del prodotto.

Software

Galaxy S21 FE è il primo smartphone dell'azienda da arrivare sul mercato già con Android 12 preinstallato e di conseguenza anche aggiornato alla ultima One UI 4.0. Non ci sono in realtà grandissime novità se non qualche affinamento, come l'icona che mostra l'utilizzo della fotocamera e del microfono e la possibilità di creare dei temi colore per tutto il sistema partendo dallo sfondo che si sceglie. Per il resto è la solita ottima One UI 4.0, ricchissima di funzionalità, anche avanzate, come le app in finestra o la modalità Samsung DeX per trasformare il telefono in un "PC" quando viene connesso (anche wireless) ad un monitor o un TV. La fluidità è poi molto buona, anche se non parliamo della "scorrevolezza" impeccabile che troviamo su altri dispositivi, magari con Android quasi stock.

Autonomia

Questo smartphone è dotato di una batteria da 4.500 mAh, una capacità più che discreta, seppur in questo specifico dispositivo non necessariamente sufficiente per qualsiasi tipo di utilizzo. Benché lo smartphone non sembra scaldare particolarmente abbiamo notato come non è impossibile terminare, con un utilizzo intenso dello smartphone, la batteria prima della fine della giornata di lavoro. Con un utilizzo medio invece riuscirete a concludere senza problemi un giorno (e anche qualcosa in più) di utilizzo. Lo smartphone supporta la ricarica rapida a 25W e quella rapida wireless a 15W.

Prezzo

Samsung Galaxy S21 FE viene venduto in Italia a 769€ che diventano 839€ per la variante da 8 GB, quella che consiglieremmo di più. Prezzi nella teoria coerenti con il listino di Samsung, listino però che appartiene ormai a 12 mesi fa e che fa un po' a botte con i prezzi di mercato. S21 FE merita indubbiamente di più: merita un prezzo che gli faccia giustizia.

Giudizio Finale Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S21 FE è lo smartphone indubbiamente più bilanciato e interessante della famiglia S21. Offre quasi tutta l'esperienza Galaxy e One UI posizionandosi ad un prezzo ragionevole. Questo però se fosse uscito con il resto della famiglia. Un lancio "ritardato" è sempre sensato, ma il prezzo deve abbassarsi di conseguenza. Quando succederà S21 FE potrà diventare un best seller. Dipende se farà in tempo con gli S22 alle porte. Sommario Confezione 5.5 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 8.5 Fotocamera 8 Display 9 Software 9 Autonomia 7 Prezzo 6 Voto finale Samsung Galaxy S21 FE Pro Ottimo display

Hardware completo

Software completo

Buona fotocamera Contro Prezzo alto

Autonomia solo ok

Non c'è il jack audio

Memoria non espandibile



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.