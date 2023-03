Recensione Samsung Galaxy A54 5G: un problema per la concorrenza

Samsung Galaxy A54 non si può dire essere lo smartphone più atteso del momento, ma non si può al tempo stesso negare che la famiglia Galaxy A sia la più di successo dell'azienda coreana e che i modelli che iniziano per A5 sono i più gettonati, perché offrono molto dell'esperienza Samsung, pur contenendo i suoi prezzi.

Confezione

Samsung ha ormai esteso la sua politica del "no alimentatore" a quasi tutti i suoi smartphone e la fascia media ne è assolutamente vittima. All'interno della confezione in cartone di Samsung Galaxy A54 troviamo infatti solo il cavo USB-C/USB-C e qualche foglio di utilizzo rapido.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy A54 è uno smartphone veramente notevole dal punto di vista della qualità costruttiva. Se non fosse per lo spessore superiore a S23 per il resto lo smartphone ha molti punti in comune con il top di gamma dell'azienda. Abbiamo infatti un profilo in metallo e un retro in vetro lucido (Gorilla Glass 5) di ottima fattura. Il design poi è quello: abbiamo infatti le tre fotocamere sporgenti singolarmente dalla scocca posteriore.

Lo smartphone non è sottilissimo con i suoi 8,2 millimetri e non è in generale compatto, anche se lo è più di buona parte dei suoi concorrenti. Pesa 202 grammi, un valore giusto considerando gli ottimi materiali scelti per la costruzione.

In più lo smartphone è ancora resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP67, una caratteristica praticamente unica nella fascia di prezzo e che ancora una volta fa "svettare" la famiglia Galaxy A rispetto alle alternative.