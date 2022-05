Recensione Samsung Galaxy A33: prestazioni sottotono

Confezione

Samsung, con questo suo Galaxy A33 è il primo (fra quelli da noi provati) ad aver rimosso non solo l'alimentatore ma anche il cavo USB dalla confezione. In sostanza è rimasta solo la manualistica.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy A33 mantiene pressoché invariato il design del suo smartphone per la fascia media. Si tratta di una soluzione che prevede il solo utilizzo della plastica, caratteristiche di per sé non condannabile. La finitura è piacevole, anche se trattiene un po' le impronte. La plastica poi sembra un po sottile, facendo un po' di pressione sul retro si riesce a percepire la batteria subito sotto. Quello che però lo differenzia davvero rispetto a molti altri smartphone medio gamma dell'azienda è che anche Galaxy A33 è uno smartphone resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP67. Lo smartphone è poi grande, ma non enorme come invece sembrano ormai imporre gli standard attuali.

L'hardware di questo Galaxy A33 di Samsung è ovviamente modesto, essendo uno smartphone di fascia media. Abbiamo un processore Exynos 1280 octa core da 2,4 GHz a 5 nanometri, una GPU Mali G68, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile utilizzando una microSD (ma rinunciando però alla seconda nanoSIM). Le prestazioni di questa accoppiata non sono particolarmente etnusiasmanti. L'intero sistema non è mai estremamente fluido e in alcune situazioni più concitate sembra un po' mostrare il fianco. Discreta invece la connettività: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 e NFC. Abbiamo il lettore di impronte digitali ottico all'interno del display, abbastanza preciso, seppur non fulmineo. Non troviamo purtroppo il jack audio per le cuffie.

Fotocamera

Samsung Galaxy A33 5G ha a disposizione ben 4 sensori principali. Abbiamo una 48 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare, una 5 megapixel ƒ/2.4 macro e una 2 megapixel ƒ/2.4 per l'effetto ritratto. Di queste fotocamere l'unica che davvero stupisce è quella a risoluzione maggiore. Nontanto per la risoluzione in sé quanto per il contributo che probabilmente porta in dote la stabilizzazione ottica. Le immagini sono nitide, ricche di dettaglio e con un buon bilanciamento dei colori. Molto bene, soprattutto rispetto alla concorrenza anche con poca luce. Nel complesso una fotocamera che fa onore in tal senso ancora una volta alla famiglia Galaxy A. Non altrettanto entusiasmanti le altre fotocamere, a cui aggiungiamo anche la frontale da 13 megapixel ƒ/2.2. Molto nitidi i video in 4K a 30fps, ma purtroppo molto poco stabilizzati.

Display

Samsung Galaxy A33 è datato di un display da 6,4 pollici di diagonale SuperAMOLED, che garantisce fra le altre cose anche un refresh rate aumentato a 90 Hz. Si tratta di una funzionalità apprezzata sulla carta ma difficile da apprezzarenel quotidiano, visto che le prestazioni del telefono non vi permetteranno di sfruttare davvero questa specifica. La risoluzione è FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e la luminosità massima è discreta. Lo schermo è interrotto da una fotocamera frontale che si "insidia" nel pannello con una forma a "U". Lo schermo è poi protetto da un vetro Gorilla Glass 5.

Software

Samsung Galaxy A33 arriva sul mercato aggiornato con Android 12, personalizzato con la One UI 4.1 e aggiornato in questo momento con le patch di aprile 2022. Il sistema offre funzionalità interessanti come la modalità multischermo per tutte le app (anche per quelle che non lo supporterebbero), la barra laterale delle scorciatoie, il game launcher e la possibilità di applicare i temi. La politica degli aggiornamenti di Samsung è poi ormai molto generosa ed è facile pensare che questo smartphone verrà aggiornato più a lungo di molti concorrenti. Come accennato prima però le prestazioni non sono affatto sorprendenti e si tratta quindi anche un po' di scegliere sulla longevità degli aggiornamenti e delle patch di sicurezza accettando però una minore reattività del sistema.

Autonomia

La batteria ha una capienza di 5.000 mAh e viste anche le prestazioni non certo sfavillante del dispositivo garantisce un'eccellente autonomia. Arrivare a fine giornata è una certezza e arrivare a due giorni non è impossibile con un utilizzo moderato. La ricarica rapida a 25W fa sì poi che lo smartphone possa ricaricarsi abbstanza rapidamente, anche se lo standard odierno è ormai superiore.

Prezzo

Samsung Galaxy A33 viene lanciato sul mercato a 389€, un prezzo troppo alto per quello che offre nel complesso considerando il panorama odierno. Su Amazon è disponibile a 305€, un prezzo già migliore, ma ancora leggermente superiore all'atteso.

Giudizio Finale Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A33 è un classico smartphone Samsung per questa fascia di prezzo. Punta tutto su caratteristiche spesso ignorate dalla concorrenza, come il display SuperAMOLED, la fotocamera stabilizzata e l'impermeabilità. Per il prezzo che viene richiesto però la "gommosità" del software diventa non più accettabile come compromesso, in un mercato che offre nel complesso un'esperienza d'uso più appagante. Speriamo nei frequenti aggiornamenti software a cui Samsung ci ha abituato. Sommario Confezione 4.5 Costruzione ed Ergonomia 7.5 Hardware 7 Fotocamera 8 Display 8.5 Software 7.5 Autonomia 8 Prezzo 5.5 Voto finale Samsung Galaxy A33 Pro Ottimo display

