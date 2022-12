Recensione Samsung Galaxy A04s: il più economico

Confezione

Anche la fascia più economica di Samsung ha ricevuto la sua "dieta". Lo smartphone infatti ha in dote solo il cavo USB-C/USB-C. L'alimentatore è così sparito anche dalla scatole dello smartphone più economico.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista del design questo Galaxy A04s è uno smartphone semplice ma con la riconoscibile impronta di Samsung. È interamente realizzato in plastica, ma questo non è certo contestabile ad uno smartphone in questa fascia di prezzo. Non è però uno smartphone compatto o leggero, visti suoi 195 grammi di peso, dovuti probabilmente principalmente alla sua batteria. In mano si utilizza con la giusta semplicità. Il suo vero rifetto è lo scarso rivestimento oleofobico, che fa sì che lo smartphone si riempia di impronte molto velocemente.

Non ci sono sorprese nell'hardware di questo smartphone e anzi forse ci saremmo aspettati qualcosa in più. Il punto di partenza per RAM e memoria interna è molto basso: 3 GB e 32 GB. Questi ultimi sono espandibili tramite microSD ma ricordiamoci che buona parte delle app occuperà comunque buona parte del suo spazio nella memoria interna del telefono. La memoria è poi eMMC 5.1, non particolarmente veloce. Discreta la connettività: 4G, Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0, oltre che chip NFC e anche jack audio per le cuffie. La porta poi è USB-C. La microUSB è finalmente morta. Il processore scelto è un Exynos 850 octa a 8 nm, con GPU Mali G52. Le prestazioni sono sufficienti per eseguire qualche gioco 3D, ma in ogni caso anche nel quotidiano ci vorrà un po' di pazienza dell'esecuzione di vari task. Lo smartphone ha il pieno supporto dual nanoSIM e c'è un alloggiamento separato per la microSD. Non dovrete quindi rinunciare ad una SIM per espandere la memoria. I sensori di prossimità e luce sono virtuali, ma svolgono comunque un discreto lavoro.

Fotocamera

La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.8. Tutti gli altri sensori sono purtroppo quasi trascurabili: frontale da 5 megapixel ƒ/2.2, fotocamera macro e bokeh da 2 megapixel. Il sensore principale però ci ha stupito positivamente. In questa fascia di prezzo vi portate a casa uno smartphone che non lascia indietro la sua parte fotografica, cosa che invece fa buona parte dei concorrenti. Le immagini sono nitide, il bilanciamento del bianco è discreto, e nonostante l'assenza di una modalità notturna anche con poca luce le foto sono ancora più che sufficienti. Non è impossibile fare foto leggermente mosse, ma considerando la fascia di prezzo, scattare due volte per essere sicuri di aver realizzato l'immagine migliore non è complicato. Bocciata la fotocamera frontale, che per scattare bene dev'essere ogni volta pulita con attenzione per rimuovere la patina di sporco. I video sono solo sufficienti e si registrano in Full HD a 30fps.

Display

Lo schermo è da ben 6,5 pollici ed ha una risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel). La tecnologia utilizzata è quella PLS, quindi la più economica, ma la resa di questo pannello è comunque notevole per uno smartphone di questa fascia. Certo la luminosità massima di 400 nits non è certo sorprendente, ma questo non è troppo un difetto nell'utilizzo quotidiano anche se faticherete un po' se il sole all'esterno è molto forte. Peccato però soprattutto per lo scarso trattamento oleofobico e per l'assenza di una pellicola protettiva. Meglio acquistarne una per risolvere entrambi i problemi. Il punto forte di questo display (in questa fascia di prezzo) è il refresh rate a 90 Hz. Peccato per gli angoli di visione un po' scarsi.

Software

Samsung Galaxy A04s arriva sul mercato con Android 12 aggiornato con le patch di ottobre 2022 e personalizzato con One UI Core 4.1, una versione semplificata dell'interfaccia Samsung che troviamo sugli smartphone top di gamma. Ci sono comunque ancora molte funzioni interessanti, tante delle quali non si trovano su altri smartphone della stessa fascia. Possiamo per esempio forzare l'apertura in multischermo per tutte le app (anche Instagram), attivare delle gesture e la modalità ad una mano. In più è presente la possibilità di creare un doppio account per molte app social o di messaggistica. Certo le prestazioni dell'intero sistema sono limitate dell'hardware dello smartphone, ma con un po' di pazienza questo smatphone può eseguire tutte le operazioni che gli chiederete.

Autonomia

La batteria di questo Galaxy A04s è sicuramente il punto chiave di questo dispositivo (oltre al prezzo). Lo smartphone infatti, grazie alla batteria da 5.000 mAh, offre solidamente un'autonomia che supera la giornata lavorativa e che si attesa sui due giorni con un utilizzo medio. La ricarica però non è particolarmente rapida visto che supporta solo fino a 15W in ingresso.

Prezzo

Samsung Galaxy A04s pur essendo lo smartphone più economico della lineup Samsung non ha un prezzo stracciato: 179€. Lo si trova però già scontato fra i 130 e i 140€ su Amazon. Controllate il box a seguire per ulteriori cali di prezzo.

Foto

Giudizio Finale Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A04s è il classico smartphone economico di Samsung con dei pilastri molto solidi: display, software e fotocamera. Non costa poco come avremmo sperato e l'hardware non è molto prestante, ma alla fine l'esperienza complessiva è giusta per il prezzo, offrendo anzi alcune specifiche che la concorrenza non offre. Peccato per la scarsa resistena all'unto che vi costringerà a pulire spesso lo smartphone per goderne appieno. Sommario Confezione 5 Costruzione ed Ergonomia 7 Hardware 6.5 Fotocamera 7.5 Display 7.5 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 7 Voto finale Samsung Galaxy A04s Pro Buon display

Buon display Buona fotocamera

Buona fotocamera Ottima autonomia

Ottima autonomia Software completo Contro Hardware sottotono

Hardware sottotono Scarsa fotocamera frontale

Scarsa fotocamera frontale Scarsa resistenza all'unto (anche sul display)

Scarsa resistenza all'unto (anche sul display) Poca memoria



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.