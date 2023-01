Recensione RedMagic 8 Pro: Snapdragon 8 Gen 2 e uno schermo senza interruzioni

RedMagic, la costola di ZTE dedicata agli smartphone gaming, torna subito alla ribalta in questo 2023 con il primo smartphone a sbarcare sul nostro territorio con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2. Ma non solo, perché RedMagic 8 Pro è uno smartphone ricco di novità.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

RedMagic è lo smartphone più bello che abbiamo provato negli ultimi mesi. Ovvio, la bellezza è soggettiva e il formato molto squadrato potrebbe non piacere necessariamente a tutti. Quello che è oggettivo è comunque la cura per i dettagli, i materiali di qualità e il lavoro impiegato per studiare un design che fosse davvero appagante. Riconosciamo però che la finitura traspariente posteriore che lascia intravedere una manciata di componenti finti e la ventola multicolore, potrebbe non essere per tutti. Per fortuna c'è comunque una variante opaca nera per chi cerca qualcosa di più semplice.

In mano lo smartphone non è scivoloso e i bordi squadrati, benché non certo pensati per una massima ergonomia, offrono comunque una buona presa durante l'utilizzo.

Sul retro le fotocamere sporgenti sono posizionate al centro. Questo aiuta in parte a non far muovere troppo lo smartphone quando lo si utilizza poggiato su di un piano. Il peso è di 228 grammi, consistente per la media degli smartphone di pari dimensioni, ma non affatto inusuale per uno smartphone faming. Lo spessore di 9,47 millimetri poi non lo rende certo lo smartphone più sottile in circolazione.

È oggettivamente un piccolo mattone, ma al tempo stesso uno dei più bei "piccoli mattoni" visti in circolazione. Non è però resistente ad acqua e polvere.