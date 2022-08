Recensione RedMagic 7S Pro: bastava così poco, ma il prezzo sale

Se nella nostra videorecensione troverete tutti i dettagli su questo Redmagic 7S Pro in questa recensione testuale ci concentreremo sulle differenze fra questo modello e il precedente e sulle conclusioni. Vi invitiamo quindi a leggere per intero la recensione di Redmagic 7 Pro se siete interessati a questo modello.

Dal punto di vista estetico le differenze sono praticamente inesistenti: i due smartphone sono infatti praticamente identici e le differenze sostanziali infatti sono sotto al cofano. Benché possa sembrare una differenza minima questo Redmagic 7S Pro monta all'interno un processore Snapdragon 8+ Gen 1. Quel plus in più rispetto al modello precedente fa "tutta la differenza del mondo". Come già ampiamente testato anche su altri dispositivi questo nuovo processore Qualcomm garantisce prestazioni migliori con minori consumi e un minor surriscaldamento. In poche parole: è meglio ottimizzato.

Il riscontro principale lo si trova nelle prestazioni, che sono davvero impressionanti. Redmagic 7S Pro riesce a mentenere la potenza sempre sopra l'80% delle sue capacità anche oltre la mezz'ora di utilizzo prolungato sotto il massimo degli sforzi. Sono pochi i dispositivi capaci di garantire prestazioni simili, senza diventare incandescente. Ovviamente Redmagic 7S Pro si scalda, ma il sistema ICE 10.0 di Redmagic riesce a tenere questo calore a bada dissipandolo rapidamente e in modo efficace. Questo è possibile anche grazie alla sua ventola fisica, che può girare fino a 20.000 RPM, e ai suoi vari strati di materiali atti proprio al dissipamento termico.

Oltre al processore e al nuovo sistema di raffreddamento l'unica vera altra novità di questo smartphone è la possibilità di acquistarlo anche nell'assurdo taglio con 18 GB di RAM LPDDR5 (e 512 GB di memoria interna UFS 3.1). Noi abbiamo però provato la versione "base" da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Facciamo anche un rapido ripasso delle altre funzionalità principali dello smartphone:

Connettività 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2

Uscita video USB-C

Jack audio da 3,5 millimetri

LED RGB sul retro

Display da 6,8" FHD+ AMOLED a 120 Hz

Touch sampling record a 960 Hz

Fotocamere: 64 megapixel / 8 megapixel grandangolare / 2 megapixel macro

Fotocamera sotto al display da 16 megapixel

Audio stereo / DTS Ultra X

Batteria da 5.000 mAh

Ricarica rapida a 65W

Non cambiano quindi le caratteristiche distintive del precedente modello, come la ricarica rapida (seppur non rapida come il modello asiatico), la batteria capiente, la presenza di jack audio e i trigger ultrasonici sul dorso, configurabili a piacere all'interno dei giochi.

Benché Redmagic non sia poi famosa per il numero di aggiornamenti, abbiamo constatato con piacere che questo smartphone dotato di Android 12 abbia ricevuto ben due aggiornamenti durante la nostra prova. Al momento le patch di sicurezza sono ferme a giugno 2022. Non ci sono particolari novità nel software, che mantiene purtroppo ancora una volta le cattive traduzioni in alcuni menù.