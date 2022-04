Recensione RedMagic 7 Pro: il più potente

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Redmagic 7 Pro è ovviamente uno smartphone che riconoscibilmente uno smartphone gaming . Questo vuol dire che il design è molto futuristico e nel caso specifico della variante da noi provata abbiamo un retro in vetro trasparente che lascia intravedere alcuni componenti interni, anche se principalmente l'effetto ha lo scopo di mostrare una grafica accattivante con delle stampe. Il profilo è in metallo e rispetto ai predecessori questo 7 Pro risulta un po' più squadrato nelle forme. È robusto e in mano trasmette una ottima sensazione di qualità, anche se il peso ammonta a ben 235 grammi. Non pochi.

Abbiamo poi ben 16 GB di RAM LPDDR5 con 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Decisamente difficile rimanere a corto di memoria. La connettività è poi al top: 5G, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2, NFC e anche uscita video tramite la porta USB-C 3.1. Non manca neanche il connettore per le cuffie da 3,5 millimetri.

Uno smartphone gaming non può che essere tale solo se dotato di tutte le ultime tecnologie dal punto di vista hardware. E questo Redmagic 7 Pro ovviamente non è da meno. Abbiamo l'ultimissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 4 nm, accoppiato a un GPU Adreno 730 e ad un secondo co-processore di Redmagic chiamato Red Core 1 che si occupa di gestire audio, illuminazione RGB e feedback aptico, lasciando al processore di Qualcomm più margine per pensare "al resto".

Fotocamera

Un capitolo a parte merita la fotocamera frontale da 16 megapixel sotto al display. Se, come vi diremo a breve, questa tecnologia sembra matura per poter mostrare un display "normale" anche sopra ad una fotocamera lo stesso non si può dire per i risultati di scatto, scadenti nella maggior parte dei casi. Le foto sono sbiadite in molti casi e in altre addirittura mosse. Da utilizzare solo in caso di estrema necessità.

Il kiti di fotocamere principali di questo Redmagic 7 Pro è lo stesso del suo fratello "minore". Abbiamo una 64 megapixel ƒ/1.8 , una grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2 e una 2 megapixel macro ƒ/2.4. Si tratta di un set di fotocamere interessante, ma non certo sorprendente. Con buona luce si riescono a fare dei buoni scatti con una discreta gestione delle luci e dei colori. La grandangolare ha una risoluzione abbastanza limitata e nel complesso fatica a stupire. Con poca luce i sensori scattano foto buie e anche le varie modalità software non riescono a riabilitarla particolarmente.

Display

L'effetto scenico dovuto all'assenza di interruzioni in questo display è notevole e siamo felici come un brand non mainstream come Redmagic sia stato il primo a realizzare una soluzione che davvero ci facesse dimenticare della presenza del sensore fotografico.

Lo schermo di questo Redmagic 7 Pro è indubbiamente uno dei suoi maggiori punti di forza. Abbiamo un pannello da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ 1080 x 2400 pixel, realizzato in tecnologia AMOLED e che supporta il refresh rate a 120 Hz . Un valore molto alto, ma inferiore ai 165 Hz del suo predecessore. Crediamo che questo succeda per la presenza della fotocamera sotto al display. Aumenta fino a 960 Hz invece il touch sampling per la risposta al tocco del display. Il tutto è protetto da Gorilla Glass 5 e con un supporto del 100% dello spazio colore DCI-P3.

Software

Redmagic 7 Pro arriva sul mercato con Android 12 aggiornato con le patch di marzo 2022. Il tutto è personalizzato con l'interfaccia Redmagic OS 5.0. Non ci soffermeremo troppo sul software "classico" che non offre particolari spunti di interesse, se non per esempio la barra laterale o alcuni effetti luminosi di due strisce luminose sul retro che si possono attivare per certi eventi. Peccato per le traduzioni di alcune parti del software che anno dopo anno sono ancora lacunose.

La parte di gaming è sicuramente più interessante. Vi si può accedere utilizzando il tasto fisico e qui trovate tutti i giochi installati sullo smartphone pronti per essere avviati. Per ciascuno potrete andare a modificare alcune voci per scegliere in modo preciso e puntuale come sfruttare tutte le potenzialità dello smartphone. Una volta avviato il gioco avrete poi un ampia gamma di strumenti con cui divertirvi: potrete configurare i trigger virtuali sul dorso dello smartphone (con touch sampling a 500 Hz), prendere delle note rapide, aprire delle app in finestra, creare delle macro o aggiungere un mirino aggiuntivo molto comodo negli sparatutto. In termini di prestazioni ci sono poi tre valori di potenza che potrete "erogare" durante il gioco.