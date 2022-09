Recensione Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z

La recensione di questo Realme GT Neo 3T sarà decisamente più stringata del solito. Questo perché Realme GT Neo 3T è a tutti gli effetti una versione solo appena ritoccata del già recensito Realme GT Neo 2, lanciato una decina di mesi fa.

Ci siamo comunque approcciati a questo prodotto per capire cosa cambia rispetto al modello precedente e in cosa consiste l'esclusiva versione Dragon Ball Z Edition.

Lo smartphone è come dicevamo estremamente simile all'altro modello. L'unica vera differenza sostanziale è la ricarica che passa da 65 a 80 W di potenza, permettendovi di caricare lo smartphone ad una velocità leggermente superiore a prima e attestandosi sui circa 40 minuti per una ricarica completa. Lo schermo poi dovrebbe essere leggermente più luminoso, ma non avendo il modello precedente è difficile valutare. Infine l'essere uscito ad un anno di distanza dovrebbe garantirgli un anno in più di aggiornamenti (cosa però non confermata ufficialmente).

Le altre specifiche tecniche non cambiano: