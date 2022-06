Recensione Realme GT Neo 3 150W: prestazioni "da corsa"

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista di costruzione ed ergonomia questo Realme GT Neo 3 è uno smartphone molto interessante. Il frame della scocca è in plastica, ma il retro è invece in vetro , con una finitura satinata con doppia striscia colorata nella nostra versione. È tutto sommato leggero (188 grammi), sottile (8,2mm) e piacevole al tatto. Lo smartphone non è però resistente ad acqua e polvere.

Realme GT Neo 3 150W utilizza un processore Mediatek Dimensity 8100 a 5 nanometri octa core da 2,5 GHz che garantisce ottime prestazioni. Anche sotto stress sul lungo periodo ha offerto alte prestazioni in ogni momento, senza soffrire di thermal trottling, come invece fanno concorrenti più blasonati. Abbiamo una GPU Mali G610 MC6, 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, purtroppo non espandibile. La versione con la ricarica più rapida è disponibile solo nel taglio di RAM maggiore. Abbiamo poi la connettività 5G , il Wi-Fi 6 e addirittura il Bluetooth 5.3, per la prima volta in uno smartphone. Presente poi l'NFC e il supporto dual SIM. Mancano invece il connettore per il jack audio e la vibrazione risulta un po' debole (e purtroppo mi ha fatto perdere qualche telefonata). L'audio è stereo ed è di discreta qualità.

Fotocamera

Realme GT Neo 3 150W è dotato di tre fotocamere principali: 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzata otticamente, 8 megapixel ƒ/2.3 grandangolare a 120° e una inutile 2 megapixel ƒ/2.4 per le macro. Gli scatti dalla fotocamera sono discreti, ma appaiono sempre un po' più contrastati e scuri dei concorrenti. Se con buona luce è possibile correggere questo fattore anche dopo lo scatto, con le immagini di notte questo vuol dire raccogliere meno dettaglio. La modalità notturna comunque funziona bene, permettendovi di ripristinare molto del dettaglio perso. La grandangolare invece è deludente, per una risoluzione troppo bassa, che al minimo calare della luminosità mostra subito il fianco. Discreta la 16 megapixel ƒ/2.5 frontale.

Display

Realme GT Neo 3 ha a disposizione un ampio 6,7 pollici di diagonale in tecnologia AMOLED e con pieno supporto all' HDR10 . La risoluzione è sempre FullHD+ (1080 x 2412 pixel) e la resa è ottima, sicuramente per la fascia di prezzo si tratta di una soluzione eccellente. Abbiamo poi un refresh rate a 120 Hz e il pieno supporto all'always-on display per le notifiche anche a telefono bloccato. In più il vetro è di tipo Gorilla Glass 5 e preapplicata troviamo anche una buona pellicola protettiva.

Software

Il tutto scorre in modo fulmineo, come quasi sempre sulla ormai molto matura interfaccia di Realme. Segnaliamo solo forse qualche app di troppo preinstallata.

Realme GT Neo 3 150W è basato su Android 12 aggiornato con le patch di maggio 2022 al momento della recensione. Il tutto è personalizzato con la Realme UI 3.0 , che offre un gran numero di personalizzazioni. Abbiamo la modalità gaming, il multiscreen connect (per trasferire file con il PC in modo semplice) e un comodo menù laterale per raggiungere le app più importanti da qualsiasi schermata. Ci sono poi le finestre flessibili, tantissime opzioni di personalizazzione e la funzione "capsula per dormire" per disincentivare l'uso dello smartphone prima di prendere sonno. Con il lettore di impronte digitali potrete misurare il battito cardiaco e c'è anche qui l'opzione per aumentare la RAM andando a prendere in "prestito" spazio dalla memoria interna.

Autonomia

La batteria è da 4.500 mAh, un valore nella media per la categoria, ma non certo sorprendente. L'autonomia di conseguenza è solo nella media e vi porta a fine giornata in quasi tutte le situazioni, ma non in quelle stressanti (che comunque metterebbero in difficoltà buona parte degli smartphone).

In soccorso c'è la ricarica a 150W, un record assoluto (qui la classifica degli smartphone con la ricarica rapida). Questo vi garantisce di poter caricare lo smartphone da 0 al 100% in 17 minuti, oppure del 50% in 5 minuti. È una ricarica così rapida che il concetto di "caricarlo" un attimo inizia a diventare davvero letterale.