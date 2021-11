Recensione Realme GT Neo 2: il migliore per il Black Friday

Confezione

Nella confezione troviamo una cover in silicone grigia di ottima qualità, un cavo USB/USB-C e un ottimo alimentatore da 65W.

Costruzione ed Ergonomia

Realme GT Neo 2 ha un design molto classico, almeno per la famiglia dei dispositivi riconducibili ad OPPO. Il blocco della fotocamera con effetto specchiato è leggermente sporgente e si discosta dalla scocca che è sì realizzata in plastica ma con una finitura estremamente piacevole. Trattiene leggermente le impronte ma dobbiamo dire che al tatto la resa è appagante. È leggermente pesante con i suoi 200 grammi di peso, ma questo peso è comunque abbastanza ben bilanciato. Noi abbiamo provato la variante azzurra, molto raffinata, mentre è disponibile anche una versione "sportiva" verde con delle righe nere.

Hardware

Questo GT Neo 2 adotta uno dei processori più interessanti sulla piazza. Parliamo dello Snapdragon 870 a 7nm con frequenza fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 650. La RAM è disponibile nei tagli a 8 e 12 GB che di conseguenza si portano dietro 128 o 256 GB di memoria interna, ancora una volta non espandibile. Questa memoria è però nella velocissima tecnologia UFS 3.1. Ottima la connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e ovviamente anche 5G Sub6. Non manca l'NFC e il supporto dual SIM, mentre non c'è invece il foro per il jack audio delle cuffie. Due caratteristiche distintive di questo smartphone, almeno per la sua fascia di prezzo sono: il sistema di raffreddamento con camera di vapore decisamente più grande rispetto al passato (e ai concorrenti) e il motirino della vibrazione definitivo Tactile Engine 2.0. Il feedback aptico della vibrazione è decisamente migliore di quello dei concorrenti, anche se a volte quando si digita sulla tastiera può "saltare" qualche colpo se in concomitanza arriva una notifica. Tutto però risolvibile con un aggiornamento software. Per il prezzo a cui viene venduto GT Neo 2 incorpora molto più di quello che ci saremmo potuti aspettare.

Fotocamera

Realme GT Neo 2 è dotato di una fotocamera da ben 64 megapixel ƒ/1.8, con a supporto un sensore grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.3 e una (inutile) macro da 2 megapixel ƒ/2.4. Se la fotocamera grandangolare è sì una simpatica aggiunta, ma non cambia certo radicalmente il giudizio finale, è la fotocamera principale quella veramente valida e che riesce a garantire immagini di grande qualità, soprattutto per la fascia di prezzo. Con buona luce siamo quasi ai livelli degli smartphone top di gamma, con una grande definizione, immagini vivide e nitide e anche un buon bilanciamento dei colori. Con il calare della luce iniziano a mostrarsi le differenze rispetto agli smartphone di fascia superiore, ma rispetto alla concorrenza comunque si difende abbastanza bene. Al buio le immagini appaiono molto scure, ma per fortuna ci viene in soccorso la modalità notturna che migliora drasticamente la luminosità e la definzione delle foto, anche se in alcuni scatti il risultato è apparso un po' troppo artefatto a causa di un elevata nitidezza. Buoni i selfie dalla fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.5, con anche una buona gestione dell'HDR. I video invece si registrano in 4K a 60fps, ma sono un po' tremolanti, meglio a 30fps. Dalla fotocamera frontale invece i video sono al massimo in Full HD.

Display

Realme GT Neo 2 è dotato di un display da 6,62 pollici con risoluzione FullHD+. Si tratta di un pannello Samsung che garantisce un refresh rate fino a 120 Hz con addirittura una frequenza di risposta al tocco di 600 Hz, quasi da record. Abbiamo poi un triplo sensore di luminosità, una luminosità massima di picco di 1300 nits. Supporta poi l'HDR10+ e il vetro frontale è un Gorilla Glass 5. Tutti ingredienti per uno dei migliori display nella sua fascia.

Software

Non ci sono grandi novità nel software, che è ovviamente la Realme UI basata su Android 11 ed aggiornato alle patch di agosto 2021. Troviamo funzionalità come l'espansione della RAM, lo spazio giochi, l'avvio rapido tenendo premuto sul lettore di impronte digitali e la barra laterale per le scorciatoie. Abbiamo poi una grande possibilità di personalizzazione, partendo dalle animazioni del lettore di impronte digitali al tema dell'always-on display. Il tutto è poi fluidissimo, come in pochi altri smartphone, grazie soprattutto al processore e al refresh rate aumentato.

Autonomia

La batteria è una corposa 5.000 mAh che garantisce un'autonomia media di circa un giorno e mezzo. Potete abbassare questo valore fino alla singola giornata lavorativa se gli doveste dare troppo carico di lavoro, ma rimangono comunque degli ottimi risultati. In più abbiamo la ricarica super rapida (da 0 al 100% in 36 minuti) grazie al supporto della ricarica da 65W.

Prezzo

Realme GT Neo 2 ha un prezzo di 449€ per la variante 8/128 e di 549€ per quella 12/256. Sono cifre interessanti, ma non all'altezza del nome che si è fatta Realme. E l'azienda probabilmente lo sa bene, visto che vengono proposti in promozione nel periodo del Black Friday a 369€ e 449€, dei prezzi veramente eccezionali per tutto quello che lo smartphone può offrire.

Foto

Foto

Giudizio Finale Realme GT Neo 2 Realme GT Neo 2 è uno smartphone concreto sotto tantissimi aspetti: ottimo display, ottima ricarica rapida e hardware da top di gamma, anche nei dettagli (per esempio nella vibrazione). Il prezzo e aggressivo e anche la fotocamera è valida, al netto di certe situazioni. Al prezzo promozionale è un vero best buy. E non lo diciamo spesso. Sommario Confezione 8.5 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 9 Fotocamera 8 Display 9 Software 8.5 Autonomia 8 Prezzo 8 Voto finale Realme GT Neo 2 Pro Ottimo display

Ottimo display Ricarica molto rapida

Ricarica molto rapida Ottimo hardware

Ottimo hardware Fotocamera sopra la media Contro Il prezzo è solo in promozione

Il prezzo è solo in promozione Niente jack audio

Niente jack audio Fotocamera grandangolare sottotono

Fotocamera grandangolare sottotono Video 4K@60fps tremolante



