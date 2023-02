Recensione Realme GT 3: un vero top di gamma

Costruzione ed Ergonomia

Realme GT 3 è uno smartphone quantomeno ingombrante per dimensioni: alto ben 16,38 cm e largo 7,57 cm. Lo spessore si attesta sugli 8,9 millimetri mentre il peso si ferma a 199 grammi. Non un peso trascurabile, ma che ci fa comunque pensare che la scocca possa essere realizzata interamente in plastica e non solo verniciata in superficie, come potrebbe comunque essere. La finitura opaca è molto piacevole però, sia alla vista che al tatto. Il blocco delle fotocamere poi non è troppo sporgente e il design è allo stesso tempo moderno e riconoscibile. Non è purtroppo resistente ad acqua e polvere, ma è un limite condiviso con praticamente quasi tutti gli smartphone top di gamma (non premium).

A renderlo distintivo è sicuramente lo spazio nero lucido a fianco della fotocamera: qui trova posto non solo un led di notifica di forma rettangolare, ma all'interno anche una trasparenza che mostra il processore, o quantomeno una sua riproduzione.

Peccato solo che si noti soltanto in controluce. Al tempo stesso qualcuno potrebbe vederlo come un pregio, nel non avere un elemento troppo vistoso. Anche il led se spento non si nota particolarmente.